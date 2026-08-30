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Dünya

Cezaevinden film gibi kaçış! Hücrenin bir parmaklığını kesmesi yetti

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Cezaevinden film gibi kaçış! Hücrenin bir parmaklığını kesmesi yetti

Almanya'daki Duisburg-Hamborn Cezaevi'nde tutuklu bulunan 35 yaşındaki Sırbistan vatandaşı, hücresinin pencere parmaklıklarından birini kesip 3. kattan kaçtı.

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Almanya'nın Duisburg kentindeki Hamborn Cezaevi'nde akıllara durgunluk veren bir firar yaşandı.

Alman Haber Ajansının (DPA) Kuzey Ren-Vestfalya Adalet Bakanlığı sözcüsüne dayandırdığı habere göre, firar saat 03.20 sıralarında gerçekleşti.

Cezaevinin 3. katındaki hücresinde bulunan ve 35 yaşında olan Sırbistan vatandaşı tutuklu, iç avluya bakan pencerenin parmaklıklarından birini kestikten sonra pencereyi zorlayarak açtı. Oluşturduğu dar aralıktan dışarı çıkan firari, daha sonra çatıya ulaştı.

Buradan cezaevinin dış cephesinden aşağıya inen tutuklu, gecenin karanlığından yararlanarak kayıplara karıştı.

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HÜCRESİNDE GİZLİ BÖLME ORTAYA ÇIKTI

Firarın ardından hücrede yapılan incelemede ise dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Tutuklunun hücrenin zemininde gizli bir bölme oluşturduğu belirlendi.

Duvara yakın konumda bulunan bölmenin daha önceki kontroller sırasında fark edilmediği bildirildi. Bölmenin, firari tarafından aletleri saklamak amacıyla kullanılmış olabileceği değerlendirildi. Ancak yapılan aramada gizli bölmenin içerisinde herhangi bir alet bulunamadı.

Alman makamlarının firariyi yakalamak için başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, firarinin yaklaşık 1,75 metre boyunda ve zayıf yapılı olduğunu belirtti. Firarinin ayrıca sağ üst kolunda kadın başı şeklinde belirgin bir dövme bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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