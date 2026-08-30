Arda Güler golünü attı, Real Madrid farklı kazandı

İspanya LaLiga'nın üçüncü haftasında milli yıldızımız Arda Güler'in gol attığı maçta Real Madrid, Malaga'yı 4-0 mağlup ederek ligde 3'te 3 yaptı.

İspanya LaLiga'nın üçüncü haftasında Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, Malaga'yı ağırladı.

REAL FARK ATTI

Bernabeu Stadı'nda oynanan müsabakayı eflatun beyazlı ekip, 4-0'lık skorla kazanarak yoluna kayıpsız devam etti. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Jude Bellingham, 26. dakikada Alfonso Herrero, 30. dakikada Kylian Mbappe ve 90+1. dakikada Arda Güler attı.

Real Madrid - Malaga

ARDA'YA 4 DAKİKA YETTİ

Karşılaşmada 87. dakikada Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil olan Arda, 4 dakika sonra ağları havalandırarak takımının galibiyetinde pay sahibi oldu.

REAL MADRİD ZİRVEDE

Bu galibiyetle birlikte ligdeki 3 maçını da kazanan Real Madrid, 9 puanla lider durumda yer aldı. Ligde 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Malaga ise 1 puanla 18. sırada konumlandı.

Real Madrid - Malaga

BİR SONRAKİ RAKİP BETİS

Real Madrid, İspanya LaLiga'nın dördüncü haftasında Real Betis'e konuk olacak. Malaga ise Levante'yi ağırlayacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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