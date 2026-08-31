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Hakimi "hedef sen olursun" diye tehdit eden şüpheli tutuklandı

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Hakimi
Fotoğraf Başlığı Hakimi hedef sen olursun diye tehdit eden şüpheli tutuklandı

İzmir'de bir aile mahkemesi hakimini tehdit eden şüpheli tutuklandı. Şüphelinin hakime WhatsApp üzerinden gönderdiği mesajda "R.K. ceza almazsa hedef sen olursun" dediği öğrenildi.

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İzmir'de bir aile mahkemesi hakimine WhatsApp üstünden tehdit ve şantaj içerikli mesajlar yollladığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Şüphelilerin hakime, "R.K. ceza almazsa hedef sen olursun" biçiminde mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma çerçevesinde, İzmir 5. Aile Mahkemesi hakimine iletişim uygulaması WhatsApp üstünden tehdit ve şantaj içerikli mesajlar yolladığı belirlendi. Şüphelilerin yolladığı mesajlarda, hakimin ve aile üyelerinin kişisel bilgilerini paylaştığı ve "Ben K.U., R.K. ile olan davamızda R.K. ceza almazsa hedef sen olursun" ifadelerini kullandığı tespit edildi.

2 KİŞİ ARANIYOR

Soruşturma çerçevesinde düğmeye basan emniyet ekipleri, İzmir ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonlarda şüpheliler K.U. ile R.K. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde gerçekleştirilen aramalarda suç delili niteliği taşıyan çok sayıda materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında K.U. serbest bırakıldı. Ankara'daki adresinde gözaltına alınan diğer şüpheli R.K. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üstünden alınan ifadesinin sonrasında sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine yollandı. Olayla bağlantısı olduğu düşünülen 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise titizlikle devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan, şüphelilerden K.U.'nun suç dosyasının kabarık olduğu belirlendi. K.U. hakkında, dönemin Aydın Valisi Yakup Canbolat ile yine dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'ye yönelik tehdit içeren mesajlar yolladığı gerekçesiyle 27 Ocak 2025 ve 4 Eylül 2025 tarihlerinde de işlem yapıldığı bildirildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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