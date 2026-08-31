TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Asırlık Gece için final takvimi netleşti. 15 Temmuz darbe girişimini belge, tanıklık ve canlandırmalarla ele alan yapımın son bölümlerinin yayın programı duyuruldu. Dizinin 14. ve 15. bölümlerinin ekrana geleceği tarih ile final saati izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Asırlık Gece dizisinde sona gelindi. Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın aynı adlı eserinden uyarlanan ve yakın tarihte yaşanan gelişmeleri canlandırılan sahneler ile tanık anlatımları üzerinden aktaran yapım, eylül ayının ilk haftasında ekran yolculuğunu tamamlayacak. TRT 1'in paylaştığı güncel duyuruyla Asırlık Gece'nin 14. ve 15. bölümlerinin yayın programı belli oldu.

ASIRLIK GECE FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Asırlık Gece final bölümü 4 Eylül 2026 Cuma günü izleyiciyle buluşacak. TRT 1'in güncel duyurusuna göre dizinin 14. ve 15. bölümleri aynı akşam yayınlanacak. Yayın saat 20.00'de başlayacak ve bölümler TRT 1'in yanı sıra tabii üzerinden de takip edilebilecek.

Yapım, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesinde ve sırasında yaşanan gelişmeleri farklı noktalardan ele alıyor. MİT'e ulaşan ihbar, Genelkurmay'daki gelişmeler, Özel Kuvvetler Komutanlığında yaşananlar, TRT ve diğer stratejik noktalardaki hareketlilik ile darbe girişimine karşı verilen mücadele dizinin işlediği başlıklar arasında bulunuyor.

Asırlık Gece final bölümü ne zaman? 14 ve 15. bölüm tarihi belli oldu

ASIRLIK GECE KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPIYOR?

Asırlık Gece, 15. bölümüyle final yapıyor. TRT 1 tarafından yapılan son paylaşımda 4 Eylül Cuma akşamı 14. bölümün ardından 15. final bölümünün ekrana geleceği açıklandı. Böylece temmuz ayında yayın hayatına başlayan yapım, planlanan hikayesini 15 bölümün ardından tamamlamış olacak.

Dizinin final gecesinde iki bölüm art arda izleyiciyle buluşacak. Asırlık Gece'nin oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Burak Sergen, Murat Aygen, Rüzgar Aksoy, Yavuz Bingöl, Gülsim Ali ve Cem Kurtoğlu gibi isimler yer alıyor. Yönetmenliğini Cihan Sağlam ve Ahmet Toklu'nun üstlendiği yapım, TRT ve tabii için hazırlanan bir mini dizi olarak ekranlara geldi.

Haberle İlgili Daha Fazlası