Show TV'nin yeni sezon yapımları arasında yer alan Sevdan Bir Ateş için geri sayım başladı. Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ı başrollerde buluşturan dizinin yayınlanan yeni tanıtımı sonrası çekim yerleri, oyuncu kadrosu ve hikayesi merak konusu oldu. Sevdan Bir Ateş dizisinin ilk bölüm tarihi de tanıtım fragmanıyla birlikte netleşti.

Yeni yayın döneminin dikkat çeken projelerinden Sevdan Bir Ateş, Kapadokya atmosferini ekrana taşıyan görüntüleri ve geniş oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Mirza ile Leyla'nın geçmişten bugüne uzanan hikayesini konu alan dizinin ilk bölüm tanıtımının yayınlanmasıyla "Sevdan Bir Ateş ne zaman başlıyor, nerede çekiliyor, oyuncuları kim?" soruları gündeme geldi.

SEVDAN BİR ATEŞ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sevdan Bir Ateş dizisinin çekimleri Kapadokya'da gerçekleştiriliyor. Dizinin dünyasında bölgenin doğal ve tarihi dokusundan yararlanılırken, yayınlanan ilk görüntülerde Kapadokya manzaraları da öne çıkıyor.

CNP Film imzalı yapımın çekimlerine temmuz ayında başlandı. Yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu'nun oturduğu dizinin hikayesini ve senaryosunu Eda Tezcan ile Selda Akın kaleme alıyor.

Sevdan Bir Ateş dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kim? İlk bölüm tarihi belli oldu

SEVDAN BİR ATEŞ OYUNCULARI

Sevdan Bir Ateş'in başrollerinde Murat Ünalmış ve Özge Özacar yer alıyor. Murat Ünalmış dizide Mirza, Özge Özacar ise Leyla karakterine hayat veriyor. İkilinin yanı sıra oyuncu kadrosunda Sitare Akbaş, Gökçe Eyüboğlu, Taner Rumeli, Yeşim Gül, Sezin Bozacı, İsmail Hakkı, Beyti Engin, Evren Duyal, Hande Canpolat, Yusuf Gökhan Atalay, Ceren Taşçı, Aslıhan Karalar, Azra Sare, Melih Kırkbir, Kayra Sır, Ege Gönülal, Yiğit Yalkın, Beyza Karabacak yer alırken, konuk oyuncu kadrosunda ise Soydan Soydaş, Sermet Yeşil ve Süreyya Kilimci gibi değerli isimler yer alıyor.

Sevdan Bir Ateş dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kim? İlk bölüm tarihi belli oldu

SEVDAN BİR ATEŞ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sevdan Bir Ateş'in merakla beklenen yayın tarihi belli oldu. Dizi, 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de Show TV'de ilk bölümüyle ekrana gelecek. Böylece bir süredir devam eden yayın günü ve ilk bölüm tarihiyle ilgili bekleyiş de sona erdi. Yeni tanıtımda Mirza ile Leyla'nın geçmişte yarım kalan hikayesine ilişkin ayrıntılara yer verilirken, yıllar sonra gerçekleşen karşılaşmanın dizinin başlangıç noktasındaki önemli gelişmelerden biri olacağı görüldü.

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