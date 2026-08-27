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Dünya

Türk şirketin projesine İngiltere'de darbe! Yapılar kaldırılacak, yeni ağaçlar dikilecek

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Türk şirketin projesine İngiltere'de darbe! Yapılar kaldırılacak, yeni ağaçlar dikilecek
Fotoğraf Başlığı Fotoğraf: T&A

İngiltere'de koruma altındaki ormanlık alana izinsiz yapılan tatil konaklama alanıyla ilgili dikkat çeken bir karar çıktı. Bir Türk şirketi tarafından işletilen arazideki bazı yapı ve yolların kaldırılmasına, bölgeye ise 100 ağaç dikilmesine hükmedildi.

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İngiltere'nin Bradford kentinde koruma altındaki ormanlık alanda izinsiz gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili dikkat çeken bir karar verildi. Türk şirketi AZARA GIDA SAN.VE TIC.LTD.ŞTİ. tarafından gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle bazı yapıların, beton zeminlerin ve ulaşım yollarının kaldırılması, bölgeye ise 100 yeni ağaç dikilmesi kararlaştırıldı.

Silsden'deki Jacob's Wood bölgesinde bulunan arazi, koruma altındaki yeşil kuşak alan içerisinde yer alıyor. Bradford Belediyesi, planlama izni olmadan gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle şirket hakkında yaptırım kararı çıkardı.

Karar kapsamında şirketten çalışmaların durdurulması, bazı yapıların kaldırılması ve arazinin eski haline getirilmesi istendi.

"ÇALIŞMALAR BİZDEN ÖNCE YAPILDI" SAVUNMASI

BBC'nin haberine göre şirket, karara itiraz ederek söz konusu çalışmaların araziyi satın almadan önce, yaklaşık 2020 yılında önceki sahipleri tarafından gerçekleştirildiğini savundu.

Temmuz ayında dört gün süren planlama soruşturmasında dosyayı inceleyen planlama müfettişi Paul Hocking, şirketin savunmasını değerlendirdi.

Hocking, bölgede çekilen fotoğrafların ve yaptığı incelemenin şirketin anlatımıyla "doğrudan çeliştiğini" belirtti.

Şirket tarafından arazideki çok sayıda ağacın kesim nedeniyle değil, heyelanlar sonucunda yok olduğu da öne sürüldü. Ancak müfettiş bu iddiayı da kabul etmedi.

Müfettiş, fotoğraflardaki inşaat malzemesi yığınlarının ve gerçekleştirilen çalışmaların, ağaçların bölgede mevcut olması halinde bu şekilde yapılamayacağını ifade etti.

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BAZI YAPILAR KALABİLECEK

Müfettiş Hocking, arazide bulunan iki yapının dört yıldan daha uzun süre önce inşa edilmiş olabileceği sonucuna vardı. Bu nedenle söz konusu iki yapının arazide kalmasına izin verildi.

Ancak sert zeminler, fosseptik tankları, inşaat malzemesi yığınları ve bazı ulaşım yollarının kaldırılmasına karar verildi. Söz konusu çalışmaların önümüzdeki 12 ay içerisinde tamamlanması gerekiyor.

300 AĞAÇTAN 100 AĞACA DÜŞÜRÜLDÜ

İlk kararda bölgeye 300 ağaç dikilmesi istenmişti. Yapılan değerlendirmelerin ardından bu sayı 100'e indirildi. Türk şirkete, belirlenen alanlara 100 ağacın dikilmesi için 20 ay süre tanındı.

İngiltere'deki mevcut planlama kurallarına göre, 25 Nisan 2024'ten önce başlatılan ve dört yıldan daha eski olan bazı izinsiz yapılaşmalar yaptırım kapsamı dışında kalabiliyor.

Planlama müfettişi ayrıca Bradford Belediyesi'ne soruşturma kapsamında oluşan "önemli" miktardaki masrafları geri alma izni verdi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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