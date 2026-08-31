Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Türkiye'nin DOA'sı tüm dünyaya örnek! İngiltere basını yazdı: En gelişmiş sistemlerden biri

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Türkiye'nin DOA'sı tüm dünyaya örnek! İngiltere basını yazdı: En gelişmiş sistemlerden biri
Fotoğraf Başlığı Türkiyenin DOAsı tüm dünyaya örnek! İngiltere basını yazdı: En gelişmiş sistemlerden biri

İngiltere merkezli The Times gazetesi, Türkiye'nin 1 Temmuz'da ülke genelinde uygulamaya aldığı Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemini "dünyanın en gelişmiş depozito iade sistemlerinden biri" olarak gösterdi. Haberde, Türkiye'de QR kodları, dijital takip altyapısı ve iade otomatlarıyla yürütülen DOA'nın Birleşik Krallık açısından örnek oluşturabileceği vurgulandı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Londra merkezli yayın kuruluşu The Times'ta yayımlanan haberde, Türkiye'nin depozito yönetimi ve geri dönüşüm alanındaki uygulamalarına ve COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un değerlendirmelerine yer verildi. Haberde, Türkiye'de QR kodları, dijital takip altyapısı ve iade otomatlarıyla yürütülen DOA'nın Birleşik Krallık açısından örnek oluşturabileceği belirtildi.

Türkiye'nin modelinin, kaynakların ülke içinde tutulması ve stratejik ham maddelerin yeniden ekonomiye kazandırılması bakımından dikkat çektiği vurgulandı.

Türkiyenin DOAsı tüm dünyaya örnek! İngiltere basını yazdı: En gelişmiş sistemlerden biri
Başlık ResmiTürkiyenin DOAsı tüm dünyaya örnek! İngiltere basını yazdı: En gelişmiş sistemlerden biri

YILDA YAKLAŞIK 25 MİLYAR AMBALAJ İŞLEME KAPASİTESİ

Haberde, Türkiye'de vatandaşların geri dönüştürülebilir ambalajları sisteme teslim ederek depozito bedellerini dijital cüzdanlarına alabildiği ve sistemin yılda yaklaşık 25 milyar ambalajı işleme kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.

Sistemin ekonomik ve istihdam boyutuna da değinilen haberde, uygulamanın cari açığın azaltılmasına yaklaşık 1 milyar dolarlık katkı sağlamasının ve yaklaşık 20 bin kişilik istihdam oluşturmasının öngörüldüğü kaydedildi.

"DAHA YÜKSEK TOPLAMA VE GERİ DÖNÜŞÜM ORANLARI SAĞLAMIŞTIR"

Haberde görüşlerine yer verilen Bakan Kurum ise depozito iade sistemlerinin geri dönüşüm oranlarının artırılmasındaki önemine dikkati çekti. Kurum, "Bu sistem, uygulandığı her yerde daha yüksek toplama ve geri dönüşüm oranları sağlamıştır. Tecrübemiz, iyi tasarlanmış bir depozito iade sisteminin sanayiye yüksek kaliteli geri dönüştürülmüş malzeme sağlayabileceğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNERİLEN HABERLER
İzleyenler inanamıyor! Otobüse çarptı, açık kapıdan içeri uçtu! Sonrası ise şaşkına çevirdi
DÜNYA

İzleyenler inanamıyor! Otobüse çarptı, açık kapıdan içeri uçtu! Sonrası ise şaşkına çevirdi
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!
Gemi faciasında can vermişlerdi...
"GEREKİRSE İSTİFA EDERİM"
Faciayla ilgili kritik belgeleri paylaştı
BULGUR ETTEN DAHA PAHALI!
BULGUR ETTEN DAHA PAHALI!
1 kilo çiğköfte, 1 kilo köfteyi solladı
PİYASANIN EN UCUZU OLACAK!
PİYASANIN EN UCUZU OLACAK!
Togg'un yeni modeli görücüye çıktı
KAPTANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
KAPTANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Facianın bir numaralı ismi kendini böyle savundu
'TEK BAŞINA TEHLİKE'
'TEK BAŞINA TEHLİKE'
Eski takım arkadaşı, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
MASAJ PAZARLIĞI GASPLA BİTTİ!
MASAJ PAZARLIĞI GASPLA BİTTİ!
Fazla para isteyip, turistin parasına el koydular
ANNENİN YÜREK YAKAN FERYADI!
ANNENİN YÜREK YAKAN FERYADI!
"Kızım 'gondol gibi' dedi, ellerimden kayıp gitti"
PAKİSTAN DUYURDU
PAKİSTAN DUYURDU
Mekke Anlaşması'na katılmak için o ülkeler sıraya girdi
ASLAN'A BİR YILDIZ DAHA
ASLAN'A BİR YILDIZ DAHA
Real Madrid' "tamam" derse 2'sinden biri gidecek
99 MAHALLE YARARLANACAK
99 MAHALLE YARARLANACAK
Büyük projenin yarısı tamamlandı
3 KİŞİ CAN VERDİ
3 KİŞİ CAN VERDİ
Kontrolden çıkan araç, yol çalışmasının ortasına düştü
10 YILLIK OYUN BOZULDU
10 YILLIK OYUN BOZULDU
Kaza yapanın telefonu anında çalıyordu...
SONRASI DAHA DA İLGİNÇ
SONRASI DAHA DA İLGİNÇ
İzleyenler inanamıyor! Otobüse çarpıp içeri uçtu
ARABASI 'BEYAZ EŞYA' ÇIKTI!
ARABASI 'BEYAZ EŞYA' ÇIKTI!
Hak mahrumiyeti sorgulayan sürücü skandalı öğrendi
'SİYASETİN ZAMANI DEĞİL'
'SİYASETİN ZAMANI DEĞİL'
Rumlar insanlığını unutunca İngiliz vekil isyan etti!
MİLLİ ANTRENÖR ÖLDÜRÜLDÜ
MİLLİ ANTRENÖR ÖLDÜRÜLDÜ
Spor salonunda korkunç cinayet!
'GÖÇ KRİZİNE NEDEN OLDULAR'
'GÖÇ KRİZİNE NEDEN OLDULAR'
İspanya Başbakanı Sanchez, İsrail fitnesine işaret etti
FİYATLAR 3,5 YILIN ZİRVESİNDE
FİYATLAR 3,5 YILIN ZİRVESİNDE
Avrupa'da doğal gaz alarmı! Bu kış zor geçecek
TAKIMININ BORCUNU KAPATTI
TAKIMININ BORCUNU KAPATTI
İki milyon euro ödedi, transfer yasağını kaldırdı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
31 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?
31 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Kaydet
KKTC'deki gemi faciasında ölenlerin kimlikleri belli oldu
KKTC'deki gemi faciasında ölenlerin kimlikleri belli oldu
Kaydet
İstanbul'da masaj pazarlığı gaspla bitti! İnternetten çağırdığı masörler Mısırlı turisti soydu
İstanbul'da masaj pazarlığı gaspla bitti! İnternetten çağırdığı masörler Mısırlı turisti soydu
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.