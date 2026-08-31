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Dünya

NATO ülkesinde sabotaj dalgası! Arkasında Rusya mı var? Trump harekete geçti

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NATO ülkesinde sabotaj dalgası! Arkasında Rusya mı var? Trump harekete geçti
Fotoğraf Başlığı NATO ülkesinde sabotaj dalgası! Arkasında Rusya mı var?

Polonya ve Ukrayna orduları için insansız hava aracı bileşenleri üreten, ülkenin önde gelen savunma şirketlerinden WB Group’a ait Skarżysko-Kamienna kentindeki tesiste gece saatlerinde çıkan yangın, Polonya güvenlik makamlarını harekete geçirdi.

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Polonya ve Ukrayna orduları için insansız hava aracı bileşenleri üreten WB Group'a ait tesiste gece saatlerinde yangın çıktı.

GÜVENLİK KAMERALARINDA MASKELİ ŞÜPHELİ

Yerel kaynakların aktardığı ancak resmi olarak henüz netlik kazanmayan bilgilere göre, güvenlik kameraları yangın öncesinde fabrika arazisinde dolaşan maskeli bir kişiyi kaydetti.

Tesisin kapalı olduğu ve kimsenin yaralanmadığı saatlerde çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken, Polonya İç Güvenlik Ajansı olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı.

NATO ülkesinde sabotaj dalgası! Arkasında Rusya mı var?
Başlık ResmiNATO ülkesinde sabotaj dalgası! Arkasında Rusya mı var?

"OLAY SON DERECE CİDDİYE ALINIYOR"

WB Group yangının küçük çaplı atlatıldığını, tüm güvenlik prosedürlerinin devreye girdiğini ve formalitelerin tamamlanmasının ardından üretime kaldıkları yerden devam edeceklerini açıkladı.

Güvenlik servislerini koordine eden bakanlığın sözcüsü Jacek Dobrzyński ise olayın son derece ciddiye alındığını vurgulayarak, ABW ekiplerinin olayın bir sabotaj olup olmadığını titizlikle araştırdığını ve kamuoyunda yanlış bilgi yayma girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğinden bahsetti.

NATO ülkesinde sabotaj dalgası! Arkasında Rusya mı var?
Başlık ResmiNATO ülkesinde sabotaj dalgası! Arkasında Rusya mı var?

FABRİKADA İZİNSİZ GİRİŞ ALARMI ÇALDI

Yerel polise göre gece yarısı sıralarında fabrikadaki izinsiz giriş alarmının devreye girmesi üzerine güvenlik görevlisi yetkililere haber verdi.

Tesisin kapalı olduğu sırada çıkan yangında yaralanan olmadı. Yangının fabrikanın bir bölümündeki tek odayı etkilediği, hasarın boyutunun belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

WB Group ise yangının küçük çaplı olduğunu ve güvenlik sistemlerinin devreye girmesiyle kısa sürede söndürüldüğünü açıkladı. Şirket, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından tesiste üretimin yeniden başlayacağını bildirdi.

AVRUPA'DAKİ SAVUNMA TESİSLERİ MERCEK ALTINDA

Polonya'daki yangın, Avrupa'daki savunma şirketlerinde son dönemde meydana gelen şüpheli olayların ardından yaşandı.

Geçen hafta Slovakya'da bir İHA üretim tesisine yönelik kundaklama planı engellenirken üç yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Estonya merkezli savunma şirketi Milrem Robotics de ağustos ayında kundaklama saldırısının hedefi oldu.

İtalya ve Bulgaristan'daki silah üreticilerine ait tesislerde de bu ay patlamalar meydana geldi.

Avrupalı yetkililer, bazı olaylarda Rusya bağlantısı ihtimalini araştırırken Moskova yönetimi, Avrupa'daki sabotaj faaliyetlerinin arkasında bulunduğuna yönelik suçlamaları reddediyor.

NATO ülkesinde sabotaj dalgası! Arkasında Rusya mı var? Trump harekete geçti
Başlık ResmiNATO ülkesinde sabotaj dalgası! Arkasında Rusya mı var? Trump harekete geçti

ABD'DEN YENİ HAMLE: POLONYA ÖZEL KUVVETLERİNE İHA EĞİTİMİ

Avrupa'daki savunma tesislerine yönelik olaylar soruşturulurken, ABD'nin de NATO'nun İHA savaşına yönelik hazırlıkları kapsamında yeni bir eğitim programı başlattığı bildirildi.

Onet'in haberine göre, Polonya özel kuvvetleri Almanya'da ABD Özel Kuvvetleri “Yeşil Bereliler” tarafından hazırlanan tatbikatlara katılıyor. Eğitimlerde, Ukrayna-Rusya savaşında edinilen İHA kullanım deneyimlerinin NATO birliklerinin operasyonlarına uyarlanması amaçlanıyor.

Tatbikat senaryosu kapsamında Polonyalı özel kuvvetlerin düşman hatlarını aşarak Alman kırsalı ve yerleşim bölgelerinde yaklaşık 100 kilometre fark edilmeden ilerlemesi, ardından insansız hava araçlarıyla belirlenen hedeflere saldırı düzenlemesi öngörülüyor.

Askerlerin hareketleri İHA'ların yanı sıra bölgedeki kameralar ve video gözetim sistemleriyle takip ediliyor. Böylece birliklerin yoğun gözetim altında tespit edilmeden hareket etme kabiliyetleri de sınanıyor.

Onet, tatbikatın ABD tarafından bu kapsamda bir NATO müttefikiyle gerçekleştirilen ilk eğitim olduğunu aktardı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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