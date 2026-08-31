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YÖK'ten üniversitelere "Terörsüz Türkiye" yazısı! Sürece katkı sağlanması istendi

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YÖK'ten üniversitelere

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tüm üniversitelere gönderdiği yazıda, "Terörsüz Türkiye" sürecine katkı verilmesini istedi. Yazıda üniversitelerin konuyla ilgili bilimsel ve akademik çalışmalar yapması istendi.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerden ‘Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında bilimsel ve akademik çalışmalar yapmalarını istedi.

YÖK, bütün üniversitelere Terörsüz Türkiye sürecine yönelik eğitimler verilmesini istedi. YÖK Başkanı Erol Özvar imzasıyla bütün üniversitelere yollanan yazıda, Türkiye'nin milletin huzur ve güvenliğinin, milli birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve toplumsal bütünleşmesinin güçlendirilmesine yönelik tarihi bir süreçten geçtiği bildirildi. Yazıda Terörsüz Türkiye hedefinin ülkenin terör ve şiddetten bütünüyle arındırılması, vatandaşların huzur ve güven içinde geleceğe bakabilmesi ve Türkiye'nin beşeri, ekonomik ve sosyal potansiyelinin daha ileri seviyelere taşınması açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Terörsüz Türkiye süreci, Yükseköğretim Genel Kurulunun 27 Ağustos tarihli toplantısında görüşüldü ve üniversitelerin bilimsel bilgi, araştırma kapasitesi ve akademik birikimleriyle sürece katkı vermesinin önemine dikkat çekildi. Üniversitelere yollanan yazıda, üniversitelerin eğitim ve öğretim, bilimsel yayın ve araştırma misyonlarının dışında topluma katkı hizmetleriyle ortak değerlerin güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesinde önemli kurumlar olduğu bildirildi. Yazıda ise şu ifadelere yer verildi:

YÖK'ten üniversitelere "Terörsüz Türkiye" yazısı! Sürece katkı sağlanması istendi
Başlık ResmiYÖK'ten üniversitelere "Terörsüz Türkiye" yazısı! Sürece katkı sağlanması istendi

"SÜRECE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAKTIR"

"Bilindiği gibi coğrafyamızı geleceğe taşıyacak eğitim ve öğretim, tarih, kültür ve değerlerimiz hepimizin üzerinde uzlaşacağı ortak paydamızdır. Bu çerçevede, Terörsüz Türkiye hedefinin sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla, farklı disiplinlerin katkısıyla ele alınması, akademik araştırma ve çalışmaların yürütülmesi, panel, konferans ve çalıştayların düzenlenmesi ve ortaya konulacak bilimsel değerlendirmelerin kamuoyuyla paylaşılması sürece önemli katkı sağlayacaktır."

YÖK Başkanı Erol Özvar
Başlık ResmiYÖK Başkanı Erol Özvar

YÖK Başkanı Erol Özvar, konu ile alakalı açıklamasında, Türkiye'nin terör sebebiyle geçmişte büyük acılar yaşadığına dikkat çekerek, "Biz acıyı merheme dönüştüren bir milletin evlatlarıyız. Yaşadığımız acıları ancak güzel bir geleceği hep birlikte inşa ederek dindirebiliriz. Terörsüz Türkiye, ülkemizin gücünün terörle ziyan olmaması, bütün imkan ve enerjisinin bilime, eğitime, üretime, kalkınmaya ve gençlerimizin geleceğine yönelmesi demektir. Ülkemizin geleceği aydınlıktır. Yarınlarımıza ve gençlerimize güveniyoruz" dedi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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