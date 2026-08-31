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Ekonomi

Togg'la ilgili ses getiren iddia! Vestel ve Anadolu Grubu çekiliyor, yeni ortak geliyor

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Togg'la ilgili ses getiren iddia! Vestel ve Anadolu Grubu çekiliyor, yeni ortak geliyor
Fotoğraf Başlığı Toggla ilgili ses getiren iddia! Vestel ve Anadolu Grubu çekiliyor, yeni ortak geliyor

Togg'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Reuters, Togg'un ortaklarından Vestel Elektronik ve Anadolu Grubu'nun yüzde 46'lık hissesini satacağını öne sürdü. Haberde söz konusu hisselerin Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell tarafından satın alınması için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

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Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Reuters haber ajansı, Togg'un ortaklık yapısında değişikliğe gidileceğini iddia etti. Reuters'a konuşan 3 kaynağa göre, Togg'un mevcut ortaklarından Vestel Elektronik ve Anadolu Grubu, TOGG'daki toplam yüzde 46'lık paylarını devretmeye hazırlanıyor.

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TÜRKİYE VARLIK FONU VE TURKCELL DEVREDE!

Haberde hisselerin Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Turkcell tarafından satın alınması için görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Henüz anlaşmanın kesinleşmediği ve işlemin finansal detaylarının açıklanmadığı aktarıldı.

Togg'la ilgili ses getiren iddia! Vestel ve Anadolu Grubu çekiliyor, yeni ortak geliyor
Başlık ResmiTogg'la ilgili ses getiren iddia! Vestel ve Anadolu Grubu çekiliyor, yeni ortak geliyor

TOGG'UN MEVCUT ORTAKLIK YAPISI

Mevcut ortaklık yapısında Vestel Elektronik, Anadolu Grubu, Turkcell ve BMC Otomotiv'in TOGG'da yüzde 23'er payı bulunurken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) payı yüzde 8 seviyesinde bulunuyor.

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KAMU DESTEKLİ ORTAKLIK YAPISI...

Satışın gerçekleşmesi halinde Vestel ve Anadolu Grubu'nun toplam yüzde 46'lık hissesinin devri, TOGG'un ortaklık yapısında önemli bir değişikliğe yol açacak. Türkiye Varlık Fonu'nun da şirkete ortak olmasıyla birlikte TOGG'da kamu destekli ortaklık yapısının güçlenmesi bekleniyor.

Togg'la ilgili ses getiren iddia! Vestel ve Anadolu Grubu çekiliyor, yeni ortak geliyor
Başlık ResmiTogg'la ilgili ses getiren iddia! Vestel ve Anadolu Grubu çekiliyor, yeni ortak geliyor

SATIŞLAR YÜZDE 30 ARTTI

Öte yandan Reuters, TOGG'un satışlarının son dönemde arttığına dikkat çekti. Şirketin Türkiye'deki satışları yılın ilk yedi ayında yüzde 30 artarak 25 bin 848 adede ulaştı.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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