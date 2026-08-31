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KKTC'deki gemi faciasında ölenlerin kimlikleri belli oldu

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KKTC'deki gemi faciasında ölenlerin kimlikleri belli oldu

KKTC'nin Girne kentinden, Mersin'in Taşucu Limanı'na seyir halindeyken, Girne önlerinde alabora olan feribottaki hayatını kaybeden 8 kişinin kimlikleri belli oldu.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinden, Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na seyir halindeyken, Girne önlerinde alabora olan feribottaki hayatını kaybeden 8 kişinin kimlikleri belli oldu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenler vatandaşların isimleri açıkladı.

Kimlikleri belli olan can kayıpları şu şekilde:

  • Nuray Zeytun,
  • Nihat Balyemez,
  • Reyhan Verim,
  • Gülcan Gürel,
  • Hüseyin Özdemir,
  • Fahri Ateş,
  • Nisa Toker,
  • Nurcan Haliloğlu

NE OLMUŞTU?

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsü, dün öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başladı. Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu.

259'u yolcu, 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu gemideki 241 kişi kurtarılırken, 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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