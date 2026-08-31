Gelinim Mutfakta'da yeni haftanın ilk gününde yarışmacılar çeyrek altın için mutfağa girdi. Cemile, Yeşim ve Tuğba'nın mücadelesine yeni yarışmacı Ayten dahil olurken günün yemeği olarak Şah pilavı belirlendi. Programı takip edenler "31 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?" sorularına cevap ararken günün puan durumu da merak ediliyor.

Gelinim Mutfakta'nın 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü yayınlanan bölümünde yeni hafta heyecanı başladı. Geçen haftadan yarışmaya devam eden Cemile, Yeşim ve Tuğba yeni haftanın ilk çeyrek altını için tezgah başına geçti. Yarışmacılardan günün yemeği olarak Şah pilavı hazırlamaları istendi.

Gelinlerin hazırladığı tabakların değerlendirilmesinin ardından alınan puanlar günün sıralamasını belirleyecek. En yüksek toplam puana ulaşan gelin, 31 Ağustos bölümünün birincisi olarak çeyrek altının sahibi olacak.

31 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

31 Ağustos Gelinim Mutfakta bölümünde günün birincisi ve çeyrek altının sahibi henüz belli olmadı. Yeni haftanın ilk gününde yarışmacılar Şah pilavıyla karşı karşıya gelirken günün kazananını belirleyecek puanlama bölümün ilerleyen dakikalarında tamamlanacak.

Günlük değerlendirmede en yüksek puanı alan yarışmacı çeyrek altını kazanırken hafta boyunca toplanan puanlar 10 altın bileziğin sahibini belirleyecek. 31 Ağustos Gelinim Mutfakta birincisi ve çeyrek altını kazanan isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

31 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

31 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 31 Ağustos puan durumu henüz netleşmedi. Şah pilavı hazırlayan yarışmacıların tabakları değerlendirmeye alınacak ve verilen puanların ardından günün sıralaması ortaya çıkacak. Haftanın ilk günü olması nedeniyle açıklanacak puanlar aynı zamanda yeni haftanın genel sıralamasının da başlangıcını oluşturacak.

Cemile: Henüz açıklanmadı.

Yeşim: Henüz açıklanmadı.

Tuğba: Henüz açıklanmadı.

Aytenı: Henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'ya geçen hafta veda eden isim Betül ve kayınvalidesi Emel hanım oldu.

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