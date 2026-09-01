Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatının ardından gündeme gelen “7 ev” tartışmasına kızı Tuna Ortaylı’dan açıklama geldi. Ortaylı, daha önce söylediği “Babamın sadece İstanbul’da kapatılması gereken 7 evi var” sözlerine açıklık getirirken, yaklaşık 50 bin kitabın akıbetini ve satılan eşyalardan elde edilen gelirin nereye aktarılacağını da anlattı.

Tuna Ortaylı, babasının vefatının ardından basına yansıyan “7 ev” iddialarına açıklık getirdi. Farklı adreslerde bulunan evlerin önemli bölümünün İlber Ortaylı’nın geniş kütüphanesini barındırmak amacıyla kullanıldığını belirten Ortaylı, satışa çıkarılan eşyalardan elde edilen gelirin ise TEMA Vakfı’nın hatıra ormanı projesine bağışlandığını ifade etti.

“7 ev” tartışmasının perde arkası ortaya çıktı! İlber Ortaylı’nın kızı sessizliğini bozdu

“7 EV” TARTIŞMASI…

Tuna Ortaylı daha önce “Babamın sadece İstanbul’da kapatılması gereken 7 evi var” demişti. Gazeteci Mirgün Cabas’ın YouTube programına konuk olan Ortaylı, babasının birden fazla evinin bulunmasının temelinde kitaplarının yer aldığını söyledi. İlber Ortaylı’nın asıl ikametgahının Baltalimanı’nda olduğunu belirten Ortaylı, Yeşilköy başta olmak üzere farklı semtlerdeki bazı evlerin yaklaşık 50 bin kitabın muhafaza edilmesi için kullanıldığını aktardı.

“7 ev” tartışmasının perde arkası ortaya çıktı! İlber Ortaylı’nın kızı sessizliğini bozdu

EŞYALARI NEDEN WHATSAPP’TAN SATILDI?

Babasının vefatının ardından eşyaların WhatsApp grupları üzerinden satışa sunulmasına yönelik eleştirilere de değinen Ortaylı, satış kararının İlber Ortaylı adına oluşturulması planlanan hatıra ormanına katkı sağlamak amacıyla alındığını söyledi.

Ortaylı, farklı evlere dağılan kitapların da tek bir yerde toplanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yaklaşık 50 bin kitaptan oluşan kütüphanenin bir araya getirilerek daha düzenli bir şekilde muhafaza edilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

“7 ev” tartışmasının perde arkası ortaya çıktı! İlber Ortaylı’nın kızı sessizliğini bozdu

İLBER ORTAYLI’NIN MEZAR YERİ TERCİHİ

Tuna Ortaylı, babasının defin yeri konusunda yıllar içerisinde farklı fikirler ortaya koyduğunu da anlattı. İlber Ortaylı’nın son 15 yılda Karadeniz, Ayvalık ve Gelibolu gibi farklı seçenekleri değerlendirdiğini belirten Ortaylı, zaman içerisinde Fatih Haziresi’nin öne çıktığını söyledi.

Halil İnalcık, Kemal Karpat ve Semavi Eyice’nin Fatih Haziresi’ne defnedilmesinin ardından babasının da bu seçeneği benimsediğini aktaran Tuna Ortaylı, cenaze töreninin yoğun katılımla gerçekleşeceğini öngören İlber Ortaylı’nın, törenin Fatih Camii veya Sultanahmet Camii’nde yapılmasını vasiyet ettiğini ifade etti.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası