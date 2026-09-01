Erzurum’un Oltu ilçesinde nişan töreninden dönen düğün fotoğrafçısı 3 genç, geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti. 17, 19 ve 20 yaşındaki gençler gözyaşları arasında toprağa verilirken, üçünün de ailelerinin tek erkek evladı olduğu öğrenildi.

Oltu'daki bir nişan töreninden Tortum'a döndükleri öğrenilen Can Polat Kazır (19), Ahmet Emin Özçelik (20) ve Yiğit Yalçın (17) için bugün öğle namazına müteakip Narmanlı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine gençlerin aileleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Daha 17, 19 ve 20 yaşındaydılar! Üç gencin ölümünde kahreden detay…

DUALARLA DEFNEDİLDİLER

Gözyaşlarının hakim olduğu törende, üç gencin yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Kılınan cenaze namazının ardından Can Polat Kazır ve Yiğit Yalçın Asri Mezarlık'ta, Ahmet Emin Özçelik ise Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Daha 17, 19 ve 20 yaşındaydılar! Üç gencin ölümünde kahreden detay…

ÜÇÜ DE AİLELERİNİN TEK ERKEK EVLADIYDI

Kaza, Oltu-Erzurum kara yolunun Aksu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Emin Özçelik'in kullandığı 25 FD 007 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten yol genişletme çalışmalarının sürdüğü alana düştü.

Daha 17, 19 ve 20 yaşındaydılar! Üç gencin ölümünde kahreden detay…

Kazada Can Polat Kazır ile Ahmet Emin Özçelik olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Yiğit Yalçın ise kaldırıldığı Tortum Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Düğün fotoğrafçılığı yaptıkları belirtilen gençlerin acı haberi, aileleri ve sevenlerini hüzne boğdu.

Daha 17, 19 ve 20 yaşındaydılar! Üç gencin ölümünde kahreden detay…

Öte yandan kazada hayatını kaybeden üç gencin de ailelerinin tek erkek evladı olduğu öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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