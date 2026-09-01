Muhittin Böcek hakkında fuhuş soruşturması! Belediyede işe yerleştirmiş

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fuhuş soruşturmasında, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında dikkat çeken iddialar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında 11 genç kadının işe alınma vaadiyle Böcek’le birlikte olmaya yönlendirildiği, bu kişilerin büyük bölümünün daha sonra belediye iştiraklerinde işe alındığına ilişkin tespitlerin bulunduğu öğrenildi. Dosyada ayrıca çok sayıda mağdur beyanının yer aldığı belirtildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e ilişkin yeni iddialar gündeme geldi.

Soruşturma kapsamında 11 genç kadının işe alınma vaadiyle Böcek’le birlikte olmaya yönlendirildiği, bu kişilerden önemli bir bölümünün daha sonra belediye iştiraklerinde işe alındığının tespit edildiği öne sürüldü.

Muhittin Böcek

DOSYADA ÇOK SAYIDA MAĞDUR BEYANI

Soruşturma dosyasında Böcek hakkında grup halinde cinsel ilişki, iki kız kardeşle ilişki ve yaşı küçük kişilerle birlikte olduğuna yönelik ağır iddiaların da yer aldığı çok sayıda mağdur beyanının bulunduğu öğrenildi.

Söz konusu iddialar soruşturma kapsamında inceleniyor.

7 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Aynı soruşturma çerçevesinde, “fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek” ile “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak” suçlarından 7 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Antalya’da 6, İstanbul’da 1 şüphelinin yakalanması amacıyla 1 Eylül 2026’da iki ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmeleri bekleniyor.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLEREK SÜRÜYOR

Başsavcılığın, mağdur beyanları, işe alım kayıtları, dijital materyaller ve diğer delilleri birlikte değerlendirerek soruşturmayı genişlettiği belirtiliyor.

Muhittin Böcek’in söz konusu iddialara ilişkin savunmasının ve soruşturmanın ilerleyen aşamalarında elde edilecek yeni delillerin dosyanın seyrini belirlemesi bekleniyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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