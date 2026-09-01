Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Muhittin Böcek hakkında fuhuş soruşturması! Belediyede işe yerleştirmiş

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Muhittin Böcek hakkında fuhuş soruşturması! Belediyede işe yerleştirmiş

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fuhuş soruşturmasında, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında dikkat çeken iddialar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında 11 genç kadının işe alınma vaadiyle Böcek’le birlikte olmaya yönlendirildiği, bu kişilerin büyük bölümünün daha sonra belediye iştiraklerinde işe alındığına ilişkin tespitlerin bulunduğu öğrenildi. Dosyada ayrıca çok sayıda mağdur beyanının yer aldığı belirtildi.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e ilişkin yeni iddialar gündeme geldi.

Soruşturma kapsamında 11 genç kadının işe alınma vaadiyle Böcek’le birlikte olmaya yönlendirildiği, bu kişilerden önemli bir bölümünün daha sonra belediye iştiraklerinde işe alındığının tespit edildiği öne sürüldü.

Muhittin Böcek
Başlık ResmiMuhittin Böcek

DOSYADA ÇOK SAYIDA MAĞDUR BEYANI

Soruşturma dosyasında Böcek hakkında grup halinde cinsel ilişki, iki kız kardeşle ilişki ve yaşı küçük kişilerle birlikte olduğuna yönelik ağır iddiaların da yer aldığı çok sayıda mağdur beyanının bulunduğu öğrenildi.

Söz konusu iddialar soruşturma kapsamında inceleniyor.

7 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Aynı soruşturma çerçevesinde, “fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek” ile “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak” suçlarından 7 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Antalya’da 6, İstanbul’da 1 şüphelinin yakalanması amacıyla 1 Eylül 2026’da iki ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmeleri bekleniyor.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLEREK SÜRÜYOR

Başsavcılığın, mağdur beyanları, işe alım kayıtları, dijital materyaller ve diğer delilleri birlikte değerlendirerek soruşturmayı genişlettiği belirtiliyor.

Muhittin Böcek’in söz konusu iddialara ilişkin savunmasının ve soruşturmanın ilerleyen aşamalarında elde edilecek yeni delillerin dosyanın seyrini belirlemesi bekleniyor.

BAKMADAN GEÇME
Cemal Enginyurt
GÜNDEM

Cemal Enginyurt'un sağ koluna gözaltı! Fuhuş, taciz, tehdit ve Gülistan Doku iddiaları
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
BÖCEK'E FUHUŞ SUÇLAMASI
BÖCEK'E FUHUŞ SUÇLAMASI
Genç kadınlar belediyede işe yerleştirilmiş
O SORUYA PİŞKİN CEVAP
O SORUYA PİŞKİN CEVAP
Tır dorsesinin altında yakalanmıştı...
BİŞKEK'TE SÜRPRİZ GÖRÜŞME!
BİŞKEK'TE SÜRPRİZ GÖRÜŞME!
Erdoğan, Putin ve Lukaşenko ne konuştu?
ORTAKLAR DEĞİŞİYOR MU?
ORTAKLAR DEĞİŞİYOR MU?
Turkcell, Vestel ve Anadolu Grubu'ndan KAP açıklaması
ŞAMPİYON ŞAŞIRTMADI!
ŞAMPİYON ŞAŞIRTMADI!
Ağustosta hangi yatırım, ne kadar kazandırdı?
F.BAHÇE'DE 4 AYRILIK BİRDEN
F.BAHÇE'DE 4 AYRILIK BİRDEN
Vedalar canlı yayında tek tek açıklandı
YÜREK YAKAN DETAY!
YÜREK YAKAN DETAY!
Kayıp gencin fedakarlığı ortaya çıktı
"ÜÇ MÜSLÜMAN GÜÇ BİR ARADA"
Kritik anlaşma İsrail ve Yunanistan'ın uykularını kaçırdı
BÜYÜME SONRASI FAİZ BEKLENTİSİ
BÜYÜME SONRASI FAİZ BEKLENTİSİ
"Merkez Bankası harekete geçebilir"
ZİRVEYE DAMGA VURDU!
ZİRVEYE DAMGA VURDU!
Şi'ye yaklaşınca neye uğradığını şaşırdı! Yaka paça...
İLK 1000 NEREYE YERLEŞTİ?
İLK 1000 NEREYE YERLEŞTİ?
Geleneksel tercihlere yeni rakipler geldi
FİYATI NE KADAR?
FİYATI NE KADAR?
Sezonun ilk gününde denizden 'palamut' fışkırdı!
"ANNESİNDEN PARA ÇALIYORDU"
Tuğyan’ın eski nişanlısı tek tek anlattı
İKİ ÜLKEYE KALKAN OLDU
İKİ ÜLKEYE KALKAN OLDU
38 İHA'nın vurulduğu sınırda Türk F-16'ları havalandı!
'TRANSFERDE TEK ENGEL VAR'
'TRANSFERDE TEK ENGEL VAR'
Suudiler, Galatasaray’ın anlaştığı Yusuf’u anlattı
KAYIPLAR İÇİN SON UMUT
KAYIPLAR İÇİN SON UMUT
514 metre derine inip, 20 kişiyi arayacak
MİLYONLAR HAVAYA UÇTU
MİLYONLAR HAVAYA UÇTU
Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu!
BORSANIN YENİSİ ZİRVEDE!
BORSANIN YENİSİ ZİRVEDE!
Hisselerdeki prim, ağustosta %300’e dayandı
PEZEŞKİYAN’DAN NOKTA ATIŞI
PEZEŞKİYAN’DAN NOKTA ATIŞI
Bişkek'te tercümansız Türkçe sohbet kırıp geçirdi!
GÖNLÜNDEKİ ASLAN’A GELDİ
GÖNLÜNDEKİ ASLAN’A GELDİ
F.Bahçe ve Trabzon'u reddetti, G.Saray'ı seçti
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Özel okullarda ücretsiz okutulacak öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı
Özel okullarda ücretsiz okutulacak öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları
Kaydet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bişkek'te önemli mesaj: Çatışmalar diplomasiyle son bulmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bişkek'te önemli açıklamalar
Kaydet
Porto'dan golcü takviyesi: Galatasaray Deniz Gül transferini KAP'a bildirdi
Galatasaray Deniz Gül transferini KAP'a bildirdi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.