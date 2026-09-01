Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Özel okullarda ücretsiz okutulacak öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Özel okullarda ücretsiz okutulacak öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı
Fotoğraf Başlığı Özel okullarda ücretsiz okutulacak öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında 2026-2027 eğitim öğretim yılı için özel okullarda ücretsiz okutulacak öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı.

Kaydet
a- | +A

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu kanunun 13'üncü maddesinde belirtilen şehit ve gazi çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar öncelikli olarak özel okullarda ücretsiz okutulmaları için başvuru ve yerleştirme işlemleri, hazırlanan modül üzerinden gerçekleştirildi.

Ücretsiz okumak için tercihte bulunanların yüzde 99,8'i tercihlerinden herhangi birine yerleşti. İlk tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 82, ilk üç tercihine yerleşenlerin oranı ise yüzde 97 oldu.

Yerleşen öğrencilerin ücretsiz öğrenci kontenjanından faydalanabilmeleri için 7 Eylül'e kadar ilgili özel okula kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Yerleştirildiği okula kayıt yaptırmayan öğrenciler, ücretsiz okuma hakkından vazgeçmiş sayılacak.

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda şehit ve gazi çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar, özel okullarda servis ücreti hariç olmak üzere yemek, kahvaltı, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı ve benzeri hizmetlerden öğrenim süresince ücretsiz yararlanabilecek.

Özel okullarda ücretsiz okutulacak öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı
Başlık ResmiÖzel okullarda ücretsiz okutulacak öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı

BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlıkça gerçekleştirilen işlemler sonucunda, yerleştirilen öğrencilerin okul idaresince herhangi bir gerekçeyle kayıtlarının yapılmaması halinde, ilgili özel öğretim kurumları hakkında 5580 sayılı Kanun'un 7'nci maddesi gereğince gerekli inceleme ve soruşturma işlemleri başlatılacak.

Bakanlık tarafından yapılan yerleştirme sonucunda özel okullarda boş kalan ücretsiz öğrenci kontenjanları, 8 Eylül'de e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak. Bu kontenjanlara yapılacak ücretsiz yerleştirme işlemleri ise özel okullarca tamamlanacak.

Sonuçlara "https://eokul.meb.gov.tr/" internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

Editör : ÖZGE YİĞİT
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
O SORUYA PİŞKİN CEVAP
O SORUYA PİŞKİN CEVAP
Tır dorsesinin altında yakalanmıştı...
BİŞKEK'TE SÜRPRİZ GÖRÜŞME!
BİŞKEK'TE SÜRPRİZ GÖRÜŞME!
Erdoğan, Putin ve Lukaşenko ne konuştu?
ORTAKLAR DEĞİŞİYOR MU?
ORTAKLAR DEĞİŞİYOR MU?
Turkcell, Vestel ve Anadolu Grubu'ndan KAP açıklaması
YÜREK YAKAN DETAY!
YÜREK YAKAN DETAY!
Kayıp gencin fedakarlığı ortaya çıktı
ŞAMPİYON ŞAŞIRTMADI!
ŞAMPİYON ŞAŞIRTMADI!
Ağustosta hangi yatırım, ne kadar kazandırdı?
F.BAHÇE'DE 4 AYRILIK BİRDEN
F.BAHÇE'DE 4 AYRILIK BİRDEN
Vedalar canlı yayında tek tek açıklandı
"ÜÇ MÜSLÜMAN GÜÇ BİR ARADA"
Kritik anlaşma İsrail ve Yunanistan'ın uykularını kaçırdı
BÜYÜME SONRASI FAİZ BEKLENTİSİ
BÜYÜME SONRASI FAİZ BEKLENTİSİ
"Merkez Bankası harekete geçebilir"
ZİRVEYE DAMGA VURDU!
ZİRVEYE DAMGA VURDU!
Şi'ye yaklaşınca neye uğradığını şaşırdı! Yaka paça...
İLK 1000 NEREYE YERLEŞTİ?
İLK 1000 NEREYE YERLEŞTİ?
Geleneksel tercihlere yeni rakipler geldi
"ANNESİNDEN PARA ÇALIYORDU"
Tuğyan’ın eski nişanlısı tek tek anlattı
İKİ ÜLKEYE KALKAN OLDU
İKİ ÜLKEYE KALKAN OLDU
38 İHA'nın vurulduğu sınırda Türk F-16'ları havalandı!
FİYATI NE KADAR?
FİYATI NE KADAR?
Sezonun ilk gününde denizden 'palamut' fışkırdı!
'TRANSFERDE TEK ENGEL VAR'
'TRANSFERDE TEK ENGEL VAR'
Suudiler, Galatasaray’ın anlaştığı Yusuf’u anlattı
KAYIPLAR İÇİN SON UMUT
KAYIPLAR İÇİN SON UMUT
514 metre derine inip, 20 kişiyi arayacak
MİLYONLAR HAVAYA UÇTU
MİLYONLAR HAVAYA UÇTU
Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu!
BORSANIN YENİSİ ZİRVEDE!
BORSANIN YENİSİ ZİRVEDE!
Hisselerdeki prim, ağustosta %300’e dayandı
PEZEŞKİYAN’DAN NOKTA ATIŞI
PEZEŞKİYAN’DAN NOKTA ATIŞI
Bişkek'te tercümansız Türkçe sohbet kırıp geçirdi!
GÖNLÜNDEKİ ASLAN’A GELDİ
GÖNLÜNDEKİ ASLAN’A GELDİ
F.Bahçe ve Trabzon'u reddetti, G.Saray'ı seçti
TARLADA 10, MARKETTE 85 LİRA!
TARLADA 10, MARKETTE 85 LİRA!
Aradaki fark kimin cebine gidiyor?
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bişkek'te önemli mesaj: Çatışmalar diplomasiyle son bulmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bişkek'te önemli açıklamalar
Kaydet
Porto'dan golcü takviyesi: Galatasaray Deniz Gül transferini KAP'a bildirdi
Galatasaray Deniz Gül transferini KAP'a bildirdi
Kaydet
Çayönü Tepesi'nde 9 bin yıllık madencilik işliği ortaya çıkarıldı
Çayönü Tepesi'nde 9 bin yıllık madencilik işliği ortaya çıkarıldı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.