Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bişkek'te önemli mesaj: Çatışmalar diplomasiyle son bulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgizistan'daki Şanghay Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, "Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyoruz. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şangay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı. Çekimin ardından Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile kısa süreli sohbet etti.

Görüşmenin ardından da Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, sayın genel sekreter... Sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Öncelikle geçtiğimiz günlerde Nepal'de meydana gelen doğal felaket nedeniyle vatandaşlarını kaybeden ülkelere taziyelerimi bildiriyorum.

Kıymetli kardeşim, Cumhurbaşkanı Caparov başta olmak üzere zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenlere şükranlarımı iletiyorum. Saygıdeğer mevkidaşlarım, bugünkü buluşmamızda çok kutuplu uluslararası sisteme katkıları ele alacak olmamızı kıymetli buluyorum. Yaklaşık 3,5 milyar insanı ve 35 trilyon dolarlık yurt içi hasılayı temsil eden Şanghay İşbirliği Teşkilatı çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Bişkekte önemli açıklamalar

"TÜRKİYE OLARAK ÇATIŞMALARDA SORUMLULUK ALIYORUZ"

Asya Pasifik bölgesiyle Orta Doğu'yu aynı zeminde buluşturan teşkilatı, Birleşmiş Milletlerin destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Şangay İşbirliği Teşkilatı her şeyden evvel bizim bölgesel sahiplenmeyi merkeze alan çok boyutlu dış politikamızla örtüşen bir yapıya sahiptir. Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor, bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz. Teşkilatın sadece barış ve istikrarın temininde değil, halklarımızın refahı için çok önemli olan kesintisiz ve güvenli ulaştırma koridorlarının tesisiyle enerji arzı güvenliği gibi alanlarda da rol oynayabileceğini düşünüyoruz.

Ülkemizin teşkilat coğrafyasının Batı pazarlarına erişimi noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Hazar geçişli orta koridor girişimini kuşak ve yol girişimiyle de uyumlu hale getirilmesini istiyoruz. Bu bağlamda teşkilat bünyesindeki işbirliğine büyük önem veriyoruz. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şangay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bişkek'te önemli mesaj: Çatışmalar diplomasiyle son bulmalı

Kıymetli dostlar, adil düzen arayışımızın temel gayelerinden biri de hiç şüphesiz gelecek nesillere daha istikrarlı, müreffeh ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. İklim değişikliği, düzensiz göç, terörizm, sınır aşan suçlar ve gıda güvenliği gibi meseleler artık birçok ülke için tehdit teşkil etmektedir. Türkiye olarak iklim değişikliğinin farklı coğrafyalar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz.

Bu amaçla 11 -12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da COP 31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızı da aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim. Sözlerime son verirken, teşkilatımızın Şanghay ruhundan aldığı motivasyonla gerçek anlamda çok kutuplu bir dünyanın inşa edilmesinde önemli rol üstleneceğine inandığımı bir kez daha vurguluyor.

Değerli dostlar, Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir. Değerli dostlar tekrar Kırgızistan'dan dönem başkanlığını devralacak olan Pakistan'a başarılar diliyor; toplantılarımızın, bölgemiz ve ülkelerimizin ortak geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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