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Spor

Süper Lig'de ilk teknik direktör ayrılığı! Gaziantep FK'da Radoi dönemi sona erdi

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Süper Lig'de ilk teknik direktör ayrılığı! Gaziantep FK'da Radoi dönemi sona erdi
Fotoğraf Başlığı Süper Ligde ilk teknik direktör ayrılığı! Gaziantep FKda Radoi dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk teknik direktör ayrılığı Gaziantep FK'da yaşandı. Rumen teknik adam Mirel Radoi ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

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Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, teknik direktör Mirel Radoi ile yolların ayrıldığını bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Mirel Radoi ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Mirel Radoi ve değerli ekibine teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde gönülden başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Süper Ligde ilk teknik direktör ayrılığı! Gaziantep FKda Radoi dönemi sona erdi
Başlık ResmiSüper Ligde ilk teknik direktör ayrılığı! Gaziantep FKda Radoi dönemi sona erdi

Geçen sezonun bitimine 4 maç kala göreve getirilen Rumen teknik adam yönetiminde Gaziantep FK, söz konusu müsabakalarda puan alamamıştı. Radoi yönetimindeki Gaziantep temsilcisi, bu sezon yaptığı 3 karşılaşmada ise 4 puan toplamıştı.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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