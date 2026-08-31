Mekke Komitesi'nin ilk toplantısı gerçekleşti! Bakan Fidan ittifakın resmi adını duyurdu

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin ilk toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ittifakın resmi adının 'Mekke Savunma İttifakı' olduğunu belirterek, "Bu anlaşmayla bölgemize yeni bir güvenlik ve işbirliği mimarisinin test edilmesi süreci başlamıştır." ifadelerinde bulundu. "Türkiye bir vizyon koydu ve ittifak harekete geçti" diyen Bakan Fidan, kurumsal yapının oluşması için çalışma başlatıldığını duyurdu.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin ilk toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarda bulunuyor. Bakan Fidan'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Ağustos 2026 tarihinde Mekke'de Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tarihi bir adım attık. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması 'nı imzaladık. Anlaşma bölgesel sahiplenme anlayışının bir ürünüdür. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bölgemize dışarıdan getirilmeye çalışılan çözüm arayışları sorunlarımıza deva olmamakta, aksine ağır bedeller ödenmesine sebep olabilmektedir. Bölge ülkelerinin güvenlik, istikrar, refah ve kalıcı barış için ortak hareket etmeleri ve bu yönde attıkları adımlara kurumsal bir nitelik kazandırmaları acil bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Mekke Komitesinin ilk toplantısı gerçekleşti! Bakan Fidan ittifakın resmi adını duyurdu

YENİ BİR GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ MİMARİSİNİN TEST SÜRECİ BAŞLADI

Bu anlaşmayla bölgemize yeni bir güvenlik ve işbirliği mimarisinin test edilmesi süreci böylece başlamıştır. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında stratejik siyasi ve savunma komitesi malumunuz tesis edilmişti. Bugün bu komitenin üyeleri olarak 3 ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanlarından oluşan komitenin ilk toplantısına Türkiye olarak ev sahipliği yaptık. Toplantıda ülkemizi Sayın Milli Savunma Bakanımız ve Sayın Genelkurmay Başkanımızla birlikte temsil ettik.

"KURUMSAL YAPININ OLUŞTURULMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLADIK"

Anlaşmanın uygulanması sürecinde atacağımız adımlara ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Bugün itibariyle anlaşmayla öngörülen kurumsal yapının oluşturulması için çalışmalarımıza da başlamış olduk. Her şeyden önce ittifakımızın resmi adı üzerinde mutabık kaldık. İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı.

Mekke Komitesinin ilk toplantısı gerçekleşti! Bakan Fidan ittifakın resmi adını duyurdu

Mekke Savunma İttifakı anlaşmasında biliyorsunuz bir sekreterya kurulması söz konusuydu. Bu sekreteryanın Riyad'da kurulması öngörülmüştü. İlk genel sekreterinde bir Pakistanlı kardeşimizin olması konusunda genel mutabık kararı alınmış. Bugün yaptığımız görüşmelerde bundan sonra atacağımız adımlar hangi adımlar ne zaman kurumsallaşmaya yönelik atılacak bunların ön kararları alınmış oldu. Büyük bir uyum içerisinde ve derinlik içerisinde kardeşlerimiz toplantıda görüşlerini ifade ettiler. Burada alınan kararların tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

"İTTİFAK BÖLGEDEKİ TÜM DEVLETLERE AÇIK"

İttifakın kurumsallaşması için yürütülecek çalışmalara da katkı sunan herkese şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir gelecek vizyonumuzla imzalanan bu ittifak savunma temellidir. İttifak devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç içlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz. Mekke Savunma İttifakı 'nın ortaya koyduğu barışçıl vizyonun anlaşmanın özünde yer alan ilkeleri paylaşan diğer dost ülkelerle beraber ilerletilmesi ortak temennimizdir. Bu vesileyle ittifakın ülkemizin NATO başta olmak üzere diğer ittifak ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığını ve bunların da yerine almadığını belirtmek isterim, bunların tamamlayıcısıdır.

Mekke Komitesinin ilk toplantısı gerçekleşti! Bakan Fidan ittifakın resmi adını duyurdu

Bu ittifakla bölgede giderek daha büyük bir istikrarın oluşacağını, belirsizliğin azalacağını göreceğiz.

Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi 'nin bugünkü ilk toplantısıyla bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için sorumluluk üstlenmeye hazır olduğumuzu gösterdik. Başta Pakistan ve Suudi Arabistan olmak üzere dost ülkelerle yakın işbirliği ve eşgüdüm sağlamaya devam edeceğiz. Hem ilgili kurumlarımızla hem de konuk heyetlere katkılarından ötürü bir kez daha huzurlarınızda ben teşekkür ediyorum.

Mekke Komitesinin ilk toplantısı gerçekleşti! Bakan Fidan ittifakın resmi adını duyurdu

"NETANYAHU, CİDDİYE ALINACAK BİR İNSAN DEĞİLDİR"

İnsanlığın, uluslararası toplumun ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, ciddiye alınacak bir insan değildir. Netanyahu, onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle sadece Türkiye için değil, bütün küresel güvenlik için bir tehdit oluşturmaktadır. Filistinli kanı dökmekten, Müslüman kanı dökmekten zevk alan bu caninin artık durdurulması gerekiyor. Bu Netanyahu tehdidiyle uluslararası sistem savaşmalıdır. Benim mesajım bu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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