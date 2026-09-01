Samsun'daki Çarşamba Ovası'nın ilk ejder meyvesi üreticisi çiftçi, 480 metrekarelik serasında yetiştirdiği tropikal ürünlerin hasadına devam ediyor. Başlangıçta çevresinden aldığı olumsuz tepkilere rağmen üretimde başarı sağlayan çiftçi, bu sezon 1 tonun üzerinde rekolte öngörüyor. Yılbaşına kadar sürecek olan ve yetiştirdiği ejder meyvesinin kilosunun 250 TL'den satıldığı hasat döneminde yoğun talep gören çiftçi, tam verimle birlikte yıllık üretimi 2 tona çıkarmayı hedefliyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kadın girişimci Neşe Özbek tarafından yetiştirilmeye başlanan tropikal bir meyve olan ejder meyvesinde hasat sezonu başladı. Yukarı Donurlu Mahallesi'nde 480 metrekarelik serasında ejder meyvesi yetiştiren Özbek, ilçede bu üretimi gerçekleştiren ilk ve tek üretici olarak dikkat çekiyor.

İNTERNETTE GÖRDÜ, ÜRETİM İÇİN KOLLARI SIVADI

Tropikal iklimlerde yetişen ve Türkiye'de son yıllarda popülerliği artan ejder meyvesini Çarşamba'da üretmeye karar veren Özbek, internet üzerinden keşfettiği meyvenin sağlık açısından faydalarını araştırdıktan sonra üretim için harekete geçti.

'Burada yetişmez' dediler, o ise üretime başladı! Şimdi 1 tonun üzerinde ürün bekliyor

1 TONUN ÜZERİNDE HASAT BEKLİYOR

Çarşamba Ovası'nda ilk defa ejder meyvesi yetiştiren kişi olan Özbek, başlangıçta çevreden olumsuz tepkiler aldığını ancak ürünlerin verimli çıkmasıyla yoğun ilgi görmeye başladığını belirterek, "Uzun araştırmalarımızın ardından Çarşamba'da yetiştirilebileceğine inandık ve Mayıs 2022'de fidanlarımızı diktik. Şu an 480 metrekarelik seramızda 100 direk ve 400 fidan bulunuyor. Ürün miktarı her sene çoğaldı. Bu sene oldukça iyi miktarda ürünümüz var. 1 tonun üzerinde hasat bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

'Burada yetişmez' dediler, o ise üretime başladı! Şimdi 1 tonun üzerinde ürün bekliyor

HEDEF 2 TON

Özbek, "Tam verime ulaştığında ise yıllık yaklaşık 2 ton ürün elde etmeyi hedefliyoruz. Ağustosun ilk haftasında başladığımız hasadımız yılbaşına kadar dönem dönem devam edecek. Şu anda kilo satış fiyatı 250 TL. Talep gayet iyi ve süreçten memnunuz. Çoğu kişi 'burada yetişmeyeceğini, boşuna masraf ettiğimizi' söyledi. Ancak pes etmedik ve emeğimizin karşılığını almaya başladık. Yıllar ilerledikçe meyvelerimiz olgunlaşıp piyasaya sürünce güzel tepkiler almaya başladık." dedi.

'Burada yetişmez' dediler, o ise üretime başladı! Şimdi 1 tonun üzerinde ürün bekliyor

"HAYALİNİ KURDUĞUM BİR İŞTİ"

Özbek, beklediklerinin üzerinde ilgi gördüklerini vurgulayarak, "Çarşamba'da daha önce yetiştirilmemiş olması da ayrı bir heyecan oluşturuyor ve beni bu işe daha da motive ediyor. Hayalini kurduğum işi başardığım için mutluyum." diye konuştu.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Çarşamba Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIÇarşamba

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