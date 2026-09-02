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Edirne’de CHP’li meclis üyesine 200 bin euroluk rüşvet operasyonu

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Edirne’de CHP’li meclis üyesine 200 bin euroluk rüşvet operasyonu
Fotoğraf Başlığı Edirne’de CHP’li meclis üyesine 200 bin euroluk rüşvet operasyonu

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bir müteahhitten imar ruhsatı işlemleri için 200 bin euro istediği iddia edilen Edirne Belediyesi CHP Meclis Üyesi Engin Yağcılar gözaltına alındı. Yağcılar’ın evinde ve avukatlık ofisinde yapılan aramalarda dijital materyal ve belgelere el konulurken, hakkında ayrıca “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan soruşturma başlatıldı.

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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/14075 sayılı soruşturması çerçevesinde Edirne Belediyesi CHP Meclis Üyesi ve avukat Engin Yağcılar’a yönelik rüşvet operasyonu gerçekleştirildi.

Soruşturma, müteahhitlik yapan 71 yaşındaki Nazmi Özçelik’in 23 Ağustos’ta KOM Şube Müdürlüğüne başvurmasıyla başladı.

Özçelik, ifadesinde 2013 yılında Kavgaz mevkisindeki bir inşaata belediyeden aldığı ruhsatla başladığını, 2016’da ruhsat yenilemek istediğinde ise binanın yola uzaklığı konusunda problem bulunduğunun ve yapının yıkılması gerektiğinin kendisine söylendiğini belirtti. İnşaatta uzun süredir ilerleme sağlayamadığını anlatan Özçelik, 17 Ağustos’ta daha önceden tanıdığı Engin Yağcılar’ın kendisini aradığını söyledi.

Edirne’de CHP’li meclis üyesine 200 bin euroluk rüşvet operasyonu
Başlık ResmiEdirne’de CHP’li meclis üyesine 200 bin euroluk rüşvet operasyonu

“RUHSAT ONAYINI ÇIKARABİLİRİM” İDDİASI

Özçelik’in beyanına göre Yağcılar, kendisini “imar komisyonu başkanı” olarak tanıtarak gerekli ruhsat onayını çıkarabileceğini söyledi ve görüşmek istedi.

İkilinin aynı gün saat 16.09 sıralarında Edirne Adliyesi önündeki bir kafede buluştuğu belirtildi.

Müşteki Özçelik, bu görüşmede Yağcılar’ın ruhsat işlemi karşılığında kendisinden 200 bin euro istediğini ve parayı Bulgaristan’da almak istediğini öne sürdü.

Edirne’de CHP’li meclis üyesine 200 bin euroluk rüşvet operasyonu
Başlık ResmiEdirne’de CHP’li meclis üyesine 200 bin euroluk rüşvet operasyonu

TELEFONU DİNLEME VE TEKNİK TAKİP KARARI ALINDI

Şikâyetin ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma derinleştirildi.

Yağcılar’ın kullandığı telefon hattının CMK 135 kapsamında dinlenmesi, ayrıca kamuya açık alanlarda, iş yerinde ve aracında CMK 140 kapsamında teknik araçlarla takip edilmesi talep edildi.

Sulh Ceza Hâkimliği, 24 Ağustos’ta söz konusu talepleri kabul etti. İletişimin dinlenmesine ilişkin kararın uygulanması amacıyla ilgili belgeler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderildi.

Edirne’de CHP’li meclis üyesine 200 bin euroluk rüşvet operasyonu
Başlık ResmiEdirne’de CHP’li meclis üyesine 200 bin euroluk rüşvet operasyonu

SERİ NUMARALARI ALINMIŞ PARALARLA OPERASYON PLANI

Soruşturma kapsamında seri numaraları önceden alınacak paraların müşteki tarafından şüpheliye teslim edilmesine yönelik operasyon planı hazırlandı.

Müştekinin üzerine görüntü ve ses kaydı yapılmasını sağlayacak ekipman yerleştirilerek görüşmenin fiziki ve teknik olarak takip edilmesi kararlaştırıldı. Ekipler daha sonra tarafların yeniden iletişime geçmesini bekledi.

ÜÇ ŞEREFELİ CAMİ’DE BULUŞTULAR

1 Eylül’de müştekinin, Engin Yağcılar ile Üç Şerefeli Cami’de buluşacağını bildirmesi üzerine ekipler bölgede önlem aldı.

Görüntü ve ses kayıt cihazları aktif halde yaklaşık 10 dakika süren görüşme ekipler tarafından fiziki olarak takip edildi.

Görüşmenin ardından Yağcılar’ın bölgeden ayrılması üzerine ekipler harekete geçti. Engin Yağcılar, Türk Ceza Kanunu’nun 252’nci maddesinde düzenlenen “rüşvet” suçu kapsamında gözaltına alındı.

EVİ VE AVUKATLIK OFİSİ ARANDI

Sulh Ceza Hâkimliğinden alınan karar doğrultusunda Yağcılar’ın ikametinde ve avukatlık ofisinde de arama gerçekleştirildi.

Aramalarda 4 bilgisayar, 2 defter ve 5 yapraktan oluşan bir evraka el konuldu.

Elde edilen materyaller incelemeye alınırken Yağcılar hakkında ayrıca TCK’nın 282’nci maddesi kapsamında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan ayrı bir soruşturma başlatıldı.

MASAK RAPORU İSTENECEK

Engin Yağcılar’ın emniyette susma hakkını kullandığı belirtildi.

Başsavcılık, şüphelinin malvarlığı hareketlerinin incelenmesi ve hakkında MASAK raporu hazırlanması için kolluk birimlerine talimat verdi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, ele geçirilen dijital materyaller, mali kayıtlar ve teknik takip sonucu elde edilen deliller üzerinden sürdürülüyor.

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CHP
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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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