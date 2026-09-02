Ünlü profesör o bölgeyi uyardı: Deprem olmaz denilen yer değil

Yaptığı deprem analizleriyle gündem olan Prof. Dr. Osman Bektaş, son paylaşımında Doğu Karadeniz Sahil kesimini uyardı. Bektaş bölge için "Deprem olmaz denilen yer değil" ifadelerini kullandı.

Yakın tarihte de büyük acılar yaşanan Türkiye'de deprem gerçeği gündemden düşmüyor.

Son olarak konuyla ilgili Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Doğu Karadeniz Sahil kesimini uyaran Bektaş, bölgeyle ilgili "Deprem olmaz denilen yer değil" ifadelerini kullandı.

Osman Bektaş, AFAD'ın da bölge ile ilgili deprem çekincesini 2018 yılında yükselttiğine dikkat çekti.

Bektaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"DOĞU KARADENİZ SAHİLİ: 'DEPREM OLMAZ' DENİLEN YER DEĞİL!

Doğu Karadeniz kıyısı üç farklı tektonik hareketin kesişme alanında.

🔹 Batıya kaçış

🔹 Kuzeye, Karadeniz üzerine itilme

🔹 Düşey yükselme.

Bu hareketlerin her biri yılda yalnızca birkaç mm olabilir.

Ancak mm’lik hareketler yıllar içinde faylarda gerilim biriktirir ve deprem üretir.

AFAD sahilin deprem çekincesini 2018'de 2–3 kat yükseltti ve ekledi: Mühendislik açısından M6,6 mertebesinde bir deprem ve 0,2–0,3 g yer ivmesi dikkate alınmalı"

Prof. Dr. Osman Bektaş, dün de Trabzon'da meydana gelen 2,1 büyüklüğündeki depremle ilgili şu paylaşımı yapmıştı:

"M2,1 TRABZON–MAÇKA DEPREMİ

Küçük deprem, büyük tektonik anlam!

Kandilli’ye göre 7 km derinlikte meydana gelen M2,1’lik deprem, Trabzon–Maçka çevresinin sismik olarak canlı olduğunu gösteren küçük ama anlamlı bir kayıt.

🔹 Trabzon ve çevresinde deprem üretebilen aktif fay sistemleri bulunmaktadır.

🔹 Sismik dağılım, kuzeyde Karadeniz Deprem Kuşağı ile güneyde Kuzey ve Kuzeydoğu Anadolu fay sistemleri arasında kalan Trabzon–Rize sahilinin bir geçiş/etkileşim bölgesi olduğu görüşüyle uyumludur."

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