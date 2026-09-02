Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılan MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yeni imajı dikkatlerden kaçmadı. Kalın'ın bıyığının yanı sıra sakallarını da uzattığı görüldü.

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek’te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile aynı karede yer aldı.

Kırgızistan'da görüntülendi! İbrahim Kalın'ın yeni imajı dikkat çekti

İBRAHİM KALIN İMAJ TAZELEDİ

Görüntülerde MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yeni imajı ise dikkatlerden kaçmadı. Kalın'ın bıyıklarının yanı sıra sakallarını da uzattığı görüldü.

Kırgızistan'da görüntülendi! İbrahim Kalın'ın yeni imajı dikkat çekti

PUTIN İLE GÖRÜŞMEDE DE YER ALDI

Öte yandan Erdoğan, dün zirve marjındaki temasları kapsamında Ala Arça Devlet Konutu'nda Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Basına kapalı yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.

3 YILDIR MİT BAŞKANI

İbrahim Kalın, 5 Haziran 2023 tarihinde Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olmasıyla boşalan Millî İstihbarat Teşkilatı başkanlığı görevine atanmıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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