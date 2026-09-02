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Müşterinin gizlice fotoğrafını çeken eczacıya adli kontrol!

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Müşterinin gizlice fotoğrafını çeken eczacıya adli kontrol!

Ankara'da eczaneye gelen kadın müşterinin kıyafetinin altından gizlice fotoğrafını çektiği iddiasıyla gözaltına alınan eczacı, sevk edildiği adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eczacı, ilaç almaya gelen kadın müşterisinin gizlice kıyafetinin altından fotoğrafını çekti.

Kadının durumu fark etmesi üzerine eczanenin güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan ve olayı inkar eden şüpheli, başlatılan soruşturmanın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANKARA ECZACI ODASI'NDAN AÇIKLAMA

Ankara Eczacı Odası'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Ankara Eczacı Odası olarak, olaydan haberdar olunmasının hemen ardından tarafımızca gerekli disiplin süreci başlatılmıştır. Söz konusu eczacı hakkında disiplin soruşturması yürütülmekte olup, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir. Eczacılık mesleğinin etik ilkelerine ve meslek onuruna aykırı hiçbir davranış kabul edilemez. Soruşturma sonucunda ilgili mevzuat ve disiplin hükümleri çerçevesinde gerekli işlemler kararlılıkla uygulanacaktır"

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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