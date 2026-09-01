Hull City'ye Alman golcü: 17 milyon euroluk transfer açıklandı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Premier Lig temsilcisi Hull City, 22 yaşındaki Alman futbolcu İlyas Ansah'ı Union Berlin'den 17 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen İlyas Ansah, Bundesliga kulübü Union Berlin'den ayrılarak, Premier Lig'de mücadele eden Hull City'nin kadrosuna dahil oldu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 21 yaşındaki Alman hücumcu oyuncusu için 17 milyon euro bonservis ödedi.

İlyas Ansah (Fotoğraf: Hull City resmi)

İlyas Ansah, 2025 yazında SC Paderborn'dan Union Berlin'e transfer olmuştu. Genç futbolcu, Alman ekibinde bir sezon geçirdikten sonra kariyerine Hull City'de devam etme kararı aldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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