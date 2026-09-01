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T-Otomobil

Toyota otomobil fiyatları Eylül 2026: Tüm modellere zam geldi

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Toyota otomobil fiyatları Eylül 2026: Tüm modellere zam geldi

Toyota'nın Eylül 2026 güncel fiyat listesi otomobil satın almayı planlayanların gündeminde yer alıyor. Corolla'dan C-HR'a, Yaris Cross'tan Hilux'a kadar markanın Türkiye'de satışa sunduğu modellerin güncel fiyatları merak edilirken, hibrit ve SUV modeller de yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İşte Toyota Türkiye'nin güncel fiyat listesi, zam ve indirim oranları.

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Sıfır otomobil piyasasında yaşanan fiyat değişimleri nedeniyle tüketiciler markaların güncel fiyat listelerini yakından takip ediyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan Toyota da sedan, SUV ve pick-up segmentindeki geniş ürün gamıyla dikkat çekiyor.

Özellikle Corolla, Corolla Cross Hybrid, C-HR Hybrid, Yaris Cross Hybrid, RAV4 Hybrid ve Hilux modelleri, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıların en çok araştırdığı araçlar arasında yer alıyor.

Toyota otomobil fiyatları Eylül 2026: Tüm modellere zam geldi
Başlık ResmiToyota otomobil fiyatları Eylül 2026: Tüm modellere zam geldi

TÜM MODELLERE ZAM GELDİ

Toyota’nın tüm modellerine Eylül ayı fiyat listesinde zam yapıldı. Ayrıca marka modele göre Eylül ayı boyunca 250 bin TL’den yaklaşık 5 milyon TL’ye kadar farklı indirimler sunuyor. Türkiye’nin en çok satan modellerinden olan Corolla’da ise 1 milyon TL’ye varan indirim uygulanıyor.

Japon otomobil devi Toyota Eylül fiyatları listesini güncelledi. Markanın bazı modellerinde fiyatlar sabit kalırken, bazı modellere zamlar yapıldı.

Peki Toyota’nın hangi modelinde ne kadar fiyat artışı ya da indirim oldu? Toyota Corolla’nın Eylül ayı fiyatı ne kadar oldu? Toyota Corolla’da indirim kampanyası var mı?

Toyota otomobil fiyatları Eylül 2026: Tüm modellere zam geldi
Başlık ResmiToyota otomobil fiyatları Eylül 2026: Tüm modellere zam geldi

İŞTE TÜM TOYOTA MODELLERİNDE AĞUSTOS VE EYLÜL AYI FİYATLARI VE ZAM FARKI

MODELKampanyalı Ağustos Fiyatı (TL)Kampanyalı Eylül Fiyatı (TL)Fark (TL)
Corolla Vision Plus1.850.0001.850.0000
Corolla Dream2.040.0002.150.000110.000
Corolla Dream X-Pack1.950.0002.275.000325.000
Corolla Flame X-Pack1.999.0002.335.000336.000
Corolla Passion X-Pack2.525.0002.630.000105.000
Corolla Hybrid 1.8 Dream e-CVT2.906.0002.968.00062.000
Corolla Hybrid Dream-X-Pack2.530.0002.540.00010.000
Corolla Hybrid Flame X-Pack2.500.0002.775.000275.000
Corolla Cross Hybrid2.820.0002.875.00055.000
C-HR Hybrid2.250.0002.325.00075.000
Corolla Hatchback Hybrid2.180.0002.188.0008.000
Yaris Cross Hybrid2.317.0002.295.000-22.000
Yaris Hybrid1.995.0001.999.0004.000
Land Cruiser Prado14.700.00014.750.00050.000 TL

BÜYÜK İNDİRİM KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Japon otomobil devi Toyota, Eylül ayı boyunca geçerli olacak indirim kampanyalarını da duyurdu. Toyota'nın 2026 yılı Eylül ayındaki indirim kampanyası en çok satılan modeli Corolla’dan, lüks dev SUV’u Land Cruiser’a kadar hemen her modelinde uygulanıyor.

Toyota otomobil fiyatları Eylül 2026: Tüm modellere zam geldi
Başlık ResmiToyota otomobil fiyatları Eylül 2026: Tüm modellere zam geldi

İşte Toyota Corolla’daki indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

VERSİYONLİSTE FİYATIKAMPANYALI FİYATİNDİRİM
1.5 Vision Plus Multidrive S2.545.500 TL1.850.000 TL695.500 TL
1.5 Dream Multidrive S2.753.500 TL2.150.000 TL603.500 TL
1.5 Dream X-Pack Multidrive S2.905.000 TL2.275.000 TL630.000 TL
1.5 Flame X-Pack Multidrive S3.126.000 TL2.335.000 TL791.000 TL
1.5 Passion X-Pack Multidrive S3.297.500 TL2.630.000 TL667.500 TL

Toyota Corolla Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

1.8 Hybrid Dream e-CVT2.968.000 TL--
1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT3.053.000 TL2.540.000 TL513.000 TL
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT3.297.000 TL2.775.000 TL522.000 TL

Toyota Corolla Cross Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

VersiyonListe FiyatıKampanyalı Fiyatİndirim
1.8 Hybrid Flame e-CVT3.385.000 TL2.875.000 TL510.000 TL
1.8 Hybrid Passion e-CVT3.625.000 TL3.080.000 TL545.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT4.195.000 TL3.567.000 TL628.000 TL

Toyota Corolla C-HR Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

VersiyonListe FiyatıKampanyalı Fiyatİndirim
1.8 Hybrid Flame e-CVT2.797.000 TL2.325.000 TL472.000 TL
1.8 Hybrid Passion e-CVT3.045.000 TL2.870.000 TL175.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT3.345.000 TL3.070.000 TL275.000 TL
1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT3.500.000 TL3.180.000 TL320.000 TL

Corolla Hatchback Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

VersiyonListe FiyatıKampanyalı Fiyatİndirim
1.8 Hybrid Flame e-CVT2.905.000 TL2.188.000 TL717.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT3.050.000 TL2.783.000 TL267.000 TL
1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT3.050.000 TL2.783.000 TL267.000 TL

Corolla Yaris Cross Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

VersiyonListe FiyatıKampanyalı Fiyatİndirim
1.5 Hybrid Dream 130 HP e-CVT2.820.000 TL2.295.000 TL525.000 TL
1.5 Hybrid Flame X-Pack 130 HP e-CVT3.345.000 TL2.805.000 TL540.000 TL

Corolla Yaris Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

VersiyonListe FiyatıKampanyalı Fiyatİndirim
1.5 Hybrid Flame e-CVT2.350.000 TL1.999.000 TL351.000 TL
1.5 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT2.760.000 TL2.374.000 TL386.000 TL

Toyota Land Cruiser Prado indirim kampanyası (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

Land Cruiser Prado19.670.000 TL14.750.000 TL4.920.000 TL

TİCARİ MODELLERİN FİYAT LİSTESİ

MODELLİSTE FİYATIKAMPANYALI FİYATİNDİRİM
Hilux4.200.000 TL3.990.000 TL210.000 TL
Proace City2.059.500 TL1.680.000 TL379.500 TL
Proace City Cargo1.439.000 TL1.299.000 TL140.000 TL
Proace Verso2.507.000 TL2.324.000 TL183.000 TL
Proace Cargo1.795.000 TL1.699.000 TL96.000 TL
Proace Max1.965.000 TL1.741.500 TL223.500 TL
Proace Max Kamyonet2.074.000 TL1.819.000 TL255.000 TL
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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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