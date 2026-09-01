Toyota otomobil fiyatları Eylül 2026: Tüm modellere zam geldi

Toyota'nın Eylül 2026 güncel fiyat listesi otomobil satın almayı planlayanların gündeminde yer alıyor. Corolla'dan C-HR'a, Yaris Cross'tan Hilux'a kadar markanın Türkiye'de satışa sunduğu modellerin güncel fiyatları merak edilirken, hibrit ve SUV modeller de yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İşte Toyota Türkiye'nin güncel fiyat listesi, zam ve indirim oranları.
Sıfır otomobil piyasasında yaşanan fiyat değişimleri nedeniyle tüketiciler markaların güncel fiyat listelerini yakından takip ediyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan Toyota da sedan, SUV ve pick-up segmentindeki geniş ürün gamıyla dikkat çekiyor.
Özellikle Corolla, Corolla Cross Hybrid, C-HR Hybrid, Yaris Cross Hybrid, RAV4 Hybrid ve Hilux modelleri, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıların en çok araştırdığı araçlar arasında yer alıyor.
TÜM MODELLERE ZAM GELDİ
Toyota’nın tüm modellerine Eylül ayı fiyat listesinde zam yapıldı. Ayrıca marka modele göre Eylül ayı boyunca 250 bin TL’den yaklaşık 5 milyon TL’ye kadar farklı indirimler sunuyor. Türkiye’nin en çok satan modellerinden olan Corolla’da ise 1 milyon TL’ye varan indirim uygulanıyor.
Japon otomobil devi Toyota Eylül fiyatları listesini güncelledi. Markanın bazı modellerinde fiyatlar sabit kalırken, bazı modellere zamlar yapıldı.
Peki Toyota’nın hangi modelinde ne kadar fiyat artışı ya da indirim oldu? Toyota Corolla’nın Eylül ayı fiyatı ne kadar oldu? Toyota Corolla’da indirim kampanyası var mı?
İŞTE TÜM TOYOTA MODELLERİNDE AĞUSTOS VE EYLÜL AYI FİYATLARI VE ZAM FARKI
MODEL
Kampanyalı Ağustos Fiyatı (TL)
Kampanyalı Eylül Fiyatı (TL)
Fark (TL)
Corolla Vision Plus
1.850.000
1.850.000
0
Corolla Dream
2.040.000
2.150.000
110.000
Corolla Dream X-Pack
1.950.000
2.275.000
325.000
Corolla Flame X-Pack
1.999.000
2.335.000
336.000
Corolla Passion X-Pack
2.525.000
2.630.000
105.000
Corolla Hybrid 1.8 Dream e-CVT
2.906.000
2.968.000
62.000
Corolla Hybrid Dream-X-Pack
2.530.000
2.540.000
10.000
Corolla Hybrid Flame X-Pack
2.500.000
2.775.000
275.000
Corolla Cross Hybrid
2.820.000
2.875.000
55.000
C-HR Hybrid
2.250.000
2.325.000
75.000
Corolla Hatchback Hybrid
2.180.000
2.188.000
8.000
Yaris Cross Hybrid
2.317.000
2.295.000
-22.000
Yaris Hybrid
1.995.000
1.999.000
4.000
Land Cruiser Prado
14.700.000
14.750.000
50.000 TL
BÜYÜK İNDİRİM KAMPANYASI DEVAM EDİYOR
Japon otomobil devi Toyota, Eylül ayı boyunca geçerli olacak indirim kampanyalarını da duyurdu. Toyota'nın 2026 yılı Eylül ayındaki indirim kampanyası en çok satılan modeli Corolla’dan, lüks dev SUV’u Land Cruiser’a kadar hemen her modelinde uygulanıyor.
İşte Toyota Corolla’daki indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)
VERSİYON
LİSTE FİYATI
KAMPANYALI FİYAT
İNDİRİM
1.5 Vision Plus Multidrive S
2.545.500 TL
1.850.000 TL
695.500 TL
1.5 Dream Multidrive S
2.753.500 TL
2.150.000 TL
603.500 TL
1.5 Dream X-Pack Multidrive S
2.905.000 TL
2.275.000 TL
630.000 TL
1.5 Flame X-Pack Multidrive S
3.126.000 TL
2.335.000 TL
791.000 TL
1.5 Passion X-Pack Multidrive S
3.297.500 TL
2.630.000 TL
667.500 TL
Toyota Corolla Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)
1.8 Hybrid Dream e-CVT
2.968.000 TL
-
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1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT
3.053.000 TL
2.540.000 TL
513.000 TL
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT
3.297.000 TL
2.775.000 TL
522.000 TL
Toyota Corolla Cross Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)
Versiyon
Liste Fiyatı
Kampanyalı Fiyat
İndirim
1.8 Hybrid Flame e-CVT
3.385.000 TL
2.875.000 TL
510.000 TL
1.8 Hybrid Passion e-CVT
3.625.000 TL
3.080.000 TL
545.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
4.195.000 TL
3.567.000 TL
628.000 TL
Toyota Corolla C-HR Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)