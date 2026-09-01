Toyota'nın Eylül 2026 güncel fiyat listesi otomobil satın almayı planlayanların gündeminde yer alıyor. Corolla'dan C-HR'a, Yaris Cross'tan Hilux'a kadar markanın Türkiye'de satışa sunduğu modellerin güncel fiyatları merak edilirken, hibrit ve SUV modeller de yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İşte Toyota Türkiye'nin güncel fiyat listesi, zam ve indirim oranları.

Sıfır otomobil piyasasında yaşanan fiyat değişimleri nedeniyle tüketiciler markaların güncel fiyat listelerini yakından takip ediyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan Toyota da sedan, SUV ve pick-up segmentindeki geniş ürün gamıyla dikkat çekiyor.



Özellikle Corolla, Corolla Cross Hybrid, C-HR Hybrid, Yaris Cross Hybrid, RAV4 Hybrid ve Hilux modelleri, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıların en çok araştırdığı araçlar arasında yer alıyor.

Toyota otomobil fiyatları Eylül 2026: Tüm modellere zam geldi

TÜM MODELLERE ZAM GELDİ

Toyota’nın tüm modellerine Eylül ayı fiyat listesinde zam yapıldı. Ayrıca marka modele göre Eylül ayı boyunca 250 bin TL’den yaklaşık 5 milyon TL’ye kadar farklı indirimler sunuyor. Türkiye’nin en çok satan modellerinden olan Corolla’da ise 1 milyon TL’ye varan indirim uygulanıyor.

Japon otomobil devi Toyota Eylül fiyatları listesini güncelledi. Markanın bazı modellerinde fiyatlar sabit kalırken, bazı modellere zamlar yapıldı.

Peki Toyota’nın hangi modelinde ne kadar fiyat artışı ya da indirim oldu? Toyota Corolla’nın Eylül ayı fiyatı ne kadar oldu? Toyota Corolla’da indirim kampanyası var mı?

Toyota otomobil fiyatları Eylül 2026: Tüm modellere zam geldi

İŞTE TÜM TOYOTA MODELLERİNDE AĞUSTOS VE EYLÜL AYI FİYATLARI VE ZAM FARKI

MODEL Kampanyalı Ağustos Fiyatı (TL) Kampanyalı Eylül Fiyatı (TL) Fark (TL) Corolla Vision Plus 1.850.000 1.850.000 0 Corolla Dream 2.040.000 2.150.000 110.000 Corolla Dream X-Pack 1.950.000 2.275.000 325.000 Corolla Flame X-Pack 1.999.000 2.335.000 336.000 Corolla Passion X-Pack 2.525.000 2.630.000 105.000 Corolla Hybrid 1.8 Dream e-CVT 2.906.000 2.968.000 62.000 Corolla Hybrid Dream-X-Pack 2.530.000 2.540.000 10.000 Corolla Hybrid Flame X-Pack 2.500.000 2.775.000 275.000 Corolla Cross Hybrid 2.820.000 2.875.000 55.000 C-HR Hybrid 2.250.000 2.325.000 75.000 Corolla Hatchback Hybrid 2.180.000 2.188.000 8.000 Yaris Cross Hybrid 2.317.000 2.295.000 -22.000 Yaris Hybrid 1.995.000 1.999.000 4.000 Land Cruiser Prado 14.700.000 14.750.000 50.000 TL

BÜYÜK İNDİRİM KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Japon otomobil devi Toyota, Eylül ayı boyunca geçerli olacak indirim kampanyalarını da duyurdu. Toyota'nın 2026 yılı Eylül ayındaki indirim kampanyası en çok satılan modeli Corolla’dan, lüks dev SUV’u Land Cruiser’a kadar hemen her modelinde uygulanıyor.

Toyota otomobil fiyatları Eylül 2026: Tüm modellere zam geldi

İşte Toyota Corolla’daki indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

VERSİYON LİSTE FİYATI KAMPANYALI FİYAT İNDİRİM 1.5 Vision Plus Multidrive S 2.545.500 TL 1.850.000 TL 695.500 TL 1.5 Dream Multidrive S 2.753.500 TL 2.150.000 TL 603.500 TL 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 2.905.000 TL 2.275.000 TL 630.000 TL 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 3.126.000 TL 2.335.000 TL 791.000 TL 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 3.297.500 TL 2.630.000 TL 667.500 TL

Toyota Corolla Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

1.8 Hybrid Dream e-CVT 2.968.000 TL - - 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 3.053.000 TL 2.540.000 TL 513.000 TL 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 3.297.000 TL 2.775.000 TL 522.000 TL

Toyota Corolla Cross Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

Versiyon Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat İndirim 1.8 Hybrid Flame e-CVT 3.385.000 TL 2.875.000 TL 510.000 TL 1.8 Hybrid Passion e-CVT 3.625.000 TL 3.080.000 TL 545.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 4.195.000 TL 3.567.000 TL 628.000 TL

Toyota Corolla C-HR Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

Versiyon Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat İndirim 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.797.000 TL 2.325.000 TL 472.000 TL 1.8 Hybrid Passion e-CVT 3.045.000 TL 2.870.000 TL 175.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 3.345.000 TL 3.070.000 TL 275.000 TL 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT 3.500.000 TL 3.180.000 TL 320.000 TL

Corolla Hatchback Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

Versiyon Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat İndirim 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.905.000 TL 2.188.000 TL 717.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 3.050.000 TL 2.783.000 TL 267.000 TL 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT 3.050.000 TL 2.783.000 TL 267.000 TL

Corolla Yaris Cross Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

Versiyon Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat İndirim 1.5 Hybrid Dream 130 HP e-CVT 2.820.000 TL 2.295.000 TL 525.000 TL 1.5 Hybrid Flame X-Pack 130 HP e-CVT 3.345.000 TL 2.805.000 TL 540.000 TL

Corolla Yaris Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

Versiyon Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat İndirim 1.5 Hybrid Flame e-CVT 2.350.000 TL 1.999.000 TL 351.000 TL 1.5 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 2.760.000 TL 2.374.000 TL 386.000 TL

Toyota Land Cruiser Prado indirim kampanyası (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

Land Cruiser Prado 19.670.000 TL 14.750.000 TL 4.920.000 TL

TİCARİ MODELLERİN FİYAT LİSTESİ

MODEL LİSTE FİYATI KAMPANYALI FİYAT İNDİRİM Hilux 4.200.000 TL 3.990.000 TL 210.000 TL Proace City 2.059.500 TL 1.680.000 TL 379.500 TL Proace City Cargo 1.439.000 TL 1.299.000 TL 140.000 TL Proace Verso 2.507.000 TL 2.324.000 TL 183.000 TL Proace Cargo 1.795.000 TL 1.699.000 TL 96.000 TL Proace Max 1.965.000 TL 1.741.500 TL 223.500 TL Proace Max Kamyonet 2.074.000 TL 1.819.000 TL 255.000 TL

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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