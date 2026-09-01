Zelenskiy'den Rusya'ya çok sert mesaj! "Güvenli anlar sona erdi"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın hava sahasına yönelik dikkat çeken bir uyarıda bulundu. İHA saldırılarını artıracaklarını belirten Zelenskiy, "Rusya'nın semalarında insansız hava araçları öyle yoğun olacak ki bunun dikkate alınması gerekiyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın hava sahasında insansız hava aracı saldırılarının daha da yoğunlaşacağı mesajını verdi.

Sosyal medya hesabından video mesaj paylaşan Zelenskiy, Rusya'nın hava sahasının artık güvenli olmadığını savundu. Ukrayna'nın sivil havacılığı ve sivil uçakları hedef almadığını belirten Zelenskiy, buna karşın Rusya semalarında İHA faaliyetlerinin ciddi ölçüde artacağını ifade etti.

"ÖYLE YOĞUN OLACAK Kİ..."

Zelenskiy, "Rusya'nın semalarında insansız hava araçları öyle yoğun olacak ki bunun dikkate alınması gerekiyor" sözleriyle hava yolu şirketlerine uyarıda bulundu.

Rus makamlarının hava sahasındaki tehlikelere ilişkin yeterli bilgilendirme yapmadığını öne süren Zelenskiy, savaşın sonuçlarının Rusya'nın kendi hava sahasını da etkilediğini dile getirdi. Ukrayna lideri, "Rusya'nın hava sahası fiilen kapanacak. Rusya'nın başlattığı savaş, kendi hava sahasını kapatıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"GÜVENLİ ANLAR SONA ERDİ"

Özellikle Moskova, St. Petersburg ve ülkenin diğer önemli noktalarındaki havalimanlarına uçuş düzenleyen şirketlerin bu uyarıyı dikkate alması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, diplomatların da gelişmeleri kendi ülkelerine aktarmasının önemine işaret etti.

Zelenskiy açıklamasının sonunda, "Rusya'nın hava sahasında güvenli anlar sona erdi" ifadelerini kullanarak, insansız hava araçlarının bulunduğu bölgelerde sivil havacılığın güvenli şekilde faaliyet gösteremeyeceği mesajını verdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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