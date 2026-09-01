Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Zelenskiy'den Rusya'ya çok sert mesaj! "Güvenli anlar sona erdi"

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Zelenskiy'den Rusya'ya çok sert mesaj!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın hava sahasına yönelik dikkat çeken bir uyarıda bulundu. İHA saldırılarını artıracaklarını belirten Zelenskiy, "Rusya'nın semalarında insansız hava araçları öyle yoğun olacak ki bunun dikkate alınması gerekiyor" dedi.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın hava sahasında insansız hava aracı saldırılarının daha da yoğunlaşacağı mesajını verdi.

Sosyal medya hesabından video mesaj paylaşan Zelenskiy, Rusya'nın hava sahasının artık güvenli olmadığını savundu. Ukrayna'nın sivil havacılığı ve sivil uçakları hedef almadığını belirten Zelenskiy, buna karşın Rusya semalarında İHA faaliyetlerinin ciddi ölçüde artacağını ifade etti.

ÖNERİLEN HABERLER
Karadeniz’de Türk gemilerine peş peşe saldırı! Ukrayna Büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı
DÜNYA

Karadeniz’de Türk gemilerine peş peşe saldırı! Ukrayna Büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı

"ÖYLE YOĞUN OLACAK Kİ..."

Zelenskiy, "Rusya'nın semalarında insansız hava araçları öyle yoğun olacak ki bunun dikkate alınması gerekiyor" sözleriyle hava yolu şirketlerine uyarıda bulundu.

Rus makamlarının hava sahasındaki tehlikelere ilişkin yeterli bilgilendirme yapmadığını öne süren Zelenskiy, savaşın sonuçlarının Rusya'nın kendi hava sahasını da etkilediğini dile getirdi. Ukrayna lideri, "Rusya'nın hava sahası fiilen kapanacak. Rusya'nın başlattığı savaş, kendi hava sahasını kapatıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"GÜVENLİ ANLAR SONA ERDİ"

Özellikle Moskova, St. Petersburg ve ülkenin diğer önemli noktalarındaki havalimanlarına uçuş düzenleyen şirketlerin bu uyarıyı dikkate alması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, diplomatların da gelişmeleri kendi ülkelerine aktarmasının önemine işaret etti.

Zelenskiy açıklamasının sonunda, "Rusya'nın hava sahasında güvenli anlar sona erdi" ifadelerini kullanarak, insansız hava araçlarının bulunduğu bölgelerde sivil havacılığın güvenli şekilde faaliyet gösteremeyeceği mesajını verdi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
HÜRMÜZ'DE GERİLİM TIRMANIYOR
HÜRMÜZ'DE GERİLİM TIRMANIYOR
Trump tehdit etmişti! Patlama sesleri yükseldi
SAVCILIĞIN TALEBİ BELLİ OLDU
SAVCILIĞIN TALEBİ BELLİ OLDU
İdris Naim Şahin 3,5 saat ifade verdi!
ALMANYA, RUSYA'YI SUÇLADI!
ALMANYA, RUSYA'YI SUÇLADI!
İki kurum için kapatma kararı geldi
G.SARAYLI İSME SUÇ DUYURUSU
G.SARAYLI İSME SUÇ DUYURUSU
Fenerbahçe'den 'Greenwood' yalanlaması!
SUÇ ÖRGÜTLERİNE KAÇIŞ YOK
SUÇ ÖRGÜTLERİNE KAÇIŞ YOK
Bakan Çiftçi’nin ardından Bakan Gürlek de devreye girdi!
ÖLDÜRÜLEN KADIN BAKIN KİMMİŞ
ÖLDÜRÜLEN KADIN BAKIN KİMMİŞ
Times Meydanı'nda korkunç anlar!
FAİZSİZ KREDİ MÜJDESİ!
FAİZSİZ KREDİ MÜJDESİ!
Hangi banka ne kadar veriyor?
"GÜVENLİ ANLAR SONA ERDİ"
Zelenskiy'den Rusya'ya çok sert mesaj
İŞTE KOCABIYIK'IN İFADESİ
İŞTE KOCABIYIK'IN İFADESİ
Tır dorsesinde kaçarken yakalandı, tutuklandı
893 İLÇEDE OHAL KARARI
893 İLÇEDE OHAL KARARI
Güney Amerika ülkesini 'El Nino' korkusu sardı
ERDOĞAN İŞARET ETTİ
ERDOĞAN İŞARET ETTİ
Türkiye'ye yeni nükleer santraller geliyor!
GÜRCİSTAN'DA NET MESAJ
GÜRCİSTAN'DA NET MESAJ
Yeni nesil çeteler için yolun sonu
TÜRK KAMYONUNA DİKKAT
TÜRK KAMYONUNA DİKKAT
Trump'ın Ankara'daki gizli operasyonu belgesel oldu
TEKKE DÖNEMİ SONA ERDİ
TEKKE DÖNEMİ SONA ERDİ
İstifa kabul edilmedi, 4 günde her şey değişti
EYLÜL FİYATLARI AÇIKLANDI
EYLÜL FİYATLARI AÇIKLANDI
Türkiye'nin en ucuz otomobili zamlandı
HER BİRİNİN ARDINDA ACI HİKAYE!
HER BİRİNİN ARDINDA ACI HİKAYE!
Feribot faciasında can verenlere son veda
ASIRLIK HAYAL GERÇEKLEŞİYOR!
ASIRLIK HAYAL GERÇEKLEŞİYOR!
Trabzon şehir içi raylı sistem projesinin temeli atıldı
TRUMP'LA ANLAŞTI!
TRUMP'LA ANLAŞTI!
Maduro'yu deviren gizemli milyarderin kimliği ifşa oldu
PRİM BORCU OLANLARA KOLAYLIK!
PRİM BORCU OLANLARA KOLAYLIK!
183 milyar liralık ödeme ertelendi!
KAÇACAK YER BULAMADI
KAÇACAK YER BULAMADI
Almanya'da Başbakan Merz yuhalandı!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İşte yayın tarihi! Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak?
İşte yayın tarihi! Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak?
Kaydet
'El Nino' korkusu sardı, kritik karar açıklandı! 893 ilçede OHAL kararı
'El Nino' korkusu sardı, kritik karar açıklandı! 893 ilçede OHAL kararı
Kaydet
Suç örgütü elebaşlarına kaçış yok! Bakan Gürlek, Yunan mevkidaşı ile görüştü: İadelerini istedik
Bakan Gürlek’ten Yunanistan’daki suçlular için kritik hamle
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.