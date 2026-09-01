Harry Potter evreni, bu kez televizyon dizisi olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni Harry Potter dizisinin ilk bölümü, 2026 kış sezonunda ekranlara gelecek. Yapımın ilk sezonu, serinin başlangıç kitabı olan Harry Potter ve Felsefe Taşı temel alınarak hazırlanacak. Şimdi ise gözler Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak sorusunun cevabında.

Yeni dizi, sinema filmlerinden farklı olarak hikayeyi daha geniş bir zaman diliminde anlatacak. Harry, Ron ve Hermione'yi bu kez yeni oyuncular canlandırırken, kitaplarda yer alan ancak filmlerde kısa geçilen veya hiç gösterilmeyen birçok ayrıntı da hikayeye dahil edilecek. Peki, Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak?

HARRY POTTER DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

HBO'nun yeni Harry Potter dizisinin ilk bölümü 25 Aralık 2026 tarihinde yayınlanacak. İlk sezonun resmi adı Harry Potter ve Felsefe Taşı olacak.

İşte yayın tarihi! Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak?

Dizinin 1. sezonunda Harry'nin büyücülük dünyasını keşfetmesi, Hogwarts'a kabul edilmesi ve okulda geçirdiği ilk yıl anlatılacak. Sezon 8 bölümden oluşacak.

İşte yayın tarihi! Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak?

HARRY POTTER DİZİSİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Yeni Harry Potter dizisi HBO Max üzerinden izleyenlerle buluşacak. 25 Aralık 2026 tarihinde yayınlanacak olan dizi için meraklı bekleyiş başladı!

İşte yayın tarihi! Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak?

DİZİDE HARRY POTTER KİM? HARRY, RON VE HERMİONE'Yİ KİM OYNUYOR?

HBO'nun dizisinde Harry Potter, Ron Weasley ve Hermione Granger karakterleri sinema serisinden tamamen farklı oyuncu kadrosuyla yeniden canlandırılacak.

Dominic McLaughlin, yeni Harry Potter olarak izleyicinin karşısına çıkacak. Ron Weasley karakterini Alastair Stout, Hermione Granger karakterini ise Arabella Stanton oynayacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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