Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

İşte yayın tarihi! Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak?

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
İşte yayın tarihi! Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak?
Fotoğraf Başlığı Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak

Harry Potter evreni, bu kez televizyon dizisi olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni Harry Potter dizisinin ilk bölümü, 2026 kış sezonunda ekranlara gelecek. Yapımın ilk sezonu, serinin başlangıç kitabı olan Harry Potter ve Felsefe Taşı temel alınarak hazırlanacak. Şimdi ise gözler Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak sorusunun cevabında.

Kaydet
a- | +A

Yeni dizi, sinema filmlerinden farklı olarak hikayeyi daha geniş bir zaman diliminde anlatacak. Harry, Ron ve Hermione'yi bu kez yeni oyuncular canlandırırken, kitaplarda yer alan ancak filmlerde kısa geçilen veya hiç gösterilmeyen birçok ayrıntı da hikayeye dahil edilecek. Peki, Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak?

HARRY POTTER DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

HBO'nun yeni Harry Potter dizisinin ilk bölümü 25 Aralık 2026 tarihinde yayınlanacak. İlk sezonun resmi adı Harry Potter ve Felsefe Taşı olacak.

İşte yayın tarihi! Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak?
Başlık Resmiİşte yayın tarihi! Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak?

Dizinin 1. sezonunda Harry'nin büyücülük dünyasını keşfetmesi, Hogwarts'a kabul edilmesi ve okulda geçirdiği ilk yıl anlatılacak. Sezon 8 bölümden oluşacak.

İşte yayın tarihi! Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak?
Başlık Resmiİşte yayın tarihi! Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak?

HARRY POTTER DİZİSİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Yeni Harry Potter dizisi HBO Max üzerinden izleyenlerle buluşacak. 25 Aralık 2026 tarihinde yayınlanacak olan dizi için meraklı bekleyiş başladı!

İşte yayın tarihi! Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak?
Başlık Resmiİşte yayın tarihi! Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak?

DİZİDE HARRY POTTER KİM? HARRY, RON VE HERMİONE'Yİ KİM OYNUYOR?

HBO'nun dizisinde Harry Potter, Ron Weasley ve Hermione Granger karakterleri sinema serisinden tamamen farklı oyuncu kadrosuyla yeniden canlandırılacak.

Dominic McLaughlin, yeni Harry Potter olarak izleyicinin karşısına çıkacak. Ron Weasley karakterini Alastair Stout, Hermione Granger karakterini ise Arabella Stanton oynayacak.

İLGİLİ HABERLER
Sevdan Bir Ateş dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kim? İlk bölüm tarihi belli oldu
HABERLER
Sevdan Bir Ateş dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kim? İlk bölüm tarihi belli oldu
Recep İvedik 8 ne zaman çıkacak? Şahan Gökbakar
HABERLER
Recep İvedik 8 ne zaman çıkacak? Şahan Gökbakar'dan beklenen paylaşım geldi!
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
HÜRMÜZ'DE GERİLİM TIRMANIYOR
HÜRMÜZ'DE GERİLİM TIRMANIYOR
Trump tehdit etmişti! Patlama sesleri yükseldi
SAVCILIĞIN TALEBİ BELLİ OLDU
SAVCILIĞIN TALEBİ BELLİ OLDU
İdris Naim Şahin 3,5 saat ifade verdi!
ALMANYA, RUSYA'YI SUÇLADI!
ALMANYA, RUSYA'YI SUÇLADI!
İki kurum için kapatma kararı geldi
G.SARAYLI İSME SUÇ DUYURUSU
G.SARAYLI İSME SUÇ DUYURUSU
Fenerbahçe'den 'Greenwood' yalanlaması!
SUÇ ÖRGÜTLERİNE KAÇIŞ YOK
SUÇ ÖRGÜTLERİNE KAÇIŞ YOK
Bakan Çiftçi’nin ardından Bakan Gürlek de devreye girdi!
ÖLDÜRÜLEN KADIN BAKIN KİMMİŞ
ÖLDÜRÜLEN KADIN BAKIN KİMMİŞ
Times Meydanı'nda korkunç anlar!
FAİZSİZ KREDİ MÜJDESİ!
FAİZSİZ KREDİ MÜJDESİ!
Hangi banka ne kadar veriyor?
İŞTE KOCABIYIK'IN İFADESİ
İŞTE KOCABIYIK'IN İFADESİ
Tır dorsesinde kaçarken yakalandı, tutuklandı
893 İLÇEDE OHAL KARARI
893 İLÇEDE OHAL KARARI
Güney Amerika ülkesini 'El Nino' korkusu sardı
ERDOĞAN İŞARET ETTİ
ERDOĞAN İŞARET ETTİ
Türkiye'ye yeni nükleer santraller geliyor!
GÜRCİSTAN'DA NET MESAJ
GÜRCİSTAN'DA NET MESAJ
Yeni nesil çeteler için yolun sonu
TÜRK KAMYONUNA DİKKAT
TÜRK KAMYONUNA DİKKAT
Trump'ın Ankara'daki gizli operasyonu belgesel oldu
TEKKE DÖNEMİ SONA ERDİ
TEKKE DÖNEMİ SONA ERDİ
İstifa kabul edilmedi, 4 günde her şey değişti
EYLÜL FİYATLARI AÇIKLANDI
EYLÜL FİYATLARI AÇIKLANDI
Türkiye'nin en ucuz otomobili zamlandı
HER BİRİNİN ARDINDA ACI HİKAYE!
HER BİRİNİN ARDINDA ACI HİKAYE!
Feribot faciasında can verenlere son veda
ASIRLIK HAYAL GERÇEKLEŞİYOR!
ASIRLIK HAYAL GERÇEKLEŞİYOR!
Trabzon şehir içi raylı sistem projesinin temeli atıldı
TRUMP'LA ANLAŞTI!
TRUMP'LA ANLAŞTI!
Maduro'yu deviren gizemli milyarderin kimliği ifşa oldu
PRİM BORCU OLANLARA KOLAYLIK!
PRİM BORCU OLANLARA KOLAYLIK!
183 milyar liralık ödeme ertelendi!
KAÇACAK YER BULAMADI
KAÇACAK YER BULAMADI
Almanya'da Başbakan Merz yuhalandı!
BÖCEK'E FUHUŞ SUÇLAMASI
BÖCEK'E FUHUŞ SUÇLAMASI
Genç kadınlar belediyede işe yerleştirilmiş
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
'El Nino' korkusu sardı, kritik karar açıklandı! 893 ilçede OHAL kararı
'El Nino' korkusu sardı, kritik karar açıklandı! 893 ilçede OHAL kararı
Kaydet
Suç örgütü elebaşlarına kaçış yok! Bakan Gürlek, Yunan mevkidaşı ile görüştü: İadelerini istedik
Bakan Gürlek’ten Yunanistan’daki suçlular için kritik hamle
Kaydet
Az önce deprem mi oldu? 1 Eylül AFAD son depremler listesi
Az önce deprem mi oldu? 1 Eylül AFAD son depremler listesi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.