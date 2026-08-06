Recep İvedik 8 ne zaman çıkacak? Şahan Gökbakar'dan beklenen paylaşım geldi!

Türk sinemasının en çok izlenen komedi serilerinden biri olan Recep İvedik, sekizinci filmiyle geri dönmeye hazırlanıyor. Uzun süredir merakla beklenen Recep İvedik 8 için hem Disney+ hem de filmin başrol oyuncusu Şahan Gökbakar peş peşe paylaşımlar yaptı. Yayınlanan ilk karelerin ardından gözler filmin yayın tarihine çevrilirken, "Recep İvedik 8 ne zaman çıkacak?" sorusu da yeniden gündeme geldi.

Disney+ tarafından yapılan paylaşımda filmin platformda yayınlanacağı duyurulurken, Şahan Gökbakar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çekimlerin başladığını açıkladı. Böylece serinin yeni filmiyle ilgili ilk resmi gelişmeler de netleşmiş oldu. Peki, Recep İvedik 8 ne zaman çıkacak?

Recep İvedik 8 ne zaman çıkacak? Şahan Gökbakardan beklenen paylaşım geldi!

RECEP İVEDİK 8 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Recep İvedik serisinin yeni filmi için henüz resmi yayın tarihi açıklanmadı. Paylaşılan bilgilere göre filmin 2026 yılı içerisinde izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Disney+ yaptığı paylaşımda "Recep İvedik 8 yakında Disney+'ta" ifadelerini kullanırken, kesin tarih konusunda ise herhangi bir bilgi verilmedi. Filmin yayın günüyle ilgili resmi açıklamanın ilerleyen süreçte yapılması bekleniyor.

Recep İvedik 8 ne zaman çıkacak? Şahan Gökbakardan beklenen paylaşım geldi!

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN BEKLENEN PAYLAŞIM GELDİ

Filmin yapım sürecine ilişkin en dikkat çeken açıklama Şahan Gökbakar'dan geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Başlıyoruz... Ri8" ifadelerini kullanarak Recep İvedik 8'in çekimlerinin başladığını duyurmuştu.

Recep İvedik 8 ne zaman çıkacak? Şahan Gökbakardan beklenen paylaşım geldi!

Şahan Gökbakar ve Disney+ da yeni filme ilişkin ilk görüntüyü geçtiğimiz hafta izleyicilerle paylaştı. Yayınlanan karede Recep İvedik karakterinin yeni filmdeki görünümü ilk kez görüldü.

Platformun paylaşımında "Herkesin gözü kulağı buradaysa... Recep İvedik 8 yakında Disney+'ta!" ifadelerine yer verildi.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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