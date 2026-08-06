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Recep İvedik 6 nerede çekildi? Kenya'da mı? İşte Recep İvedik 6 çekim yeri, oyuncu kadrosu ve konusu

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Recep İvedik 6 nerede çekildi? Kenya'da mı? İşte Recep İvedik 6 çekim yeri, oyuncu kadrosu ve konusu
Fotoğraf Başlığı Recep İvedik 6 nerede çekildi, Kenyada mı?

Türk sinemasının en çok izlenen komedi serilerinden biri olan Recep İvedik, altıncı filmiyle bu kez izleyicileri Afrika'ya uzanan bir maceraya götürüyor. Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı film televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşurken filmin çekim yerleri, oyuncu kadrosu ve hikayesi yeniden gündeme geldi. Recep İvedik 6 nerede çekildi, Kenya'da mı sorusu ise merakla araştırılıyor.

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Togan Gökbakar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Recep İvedik 6 filmi Recep İvedik ile en yakın arkadaşı Nurullah'ın yanlışlıkla Afrika'ya uzanan yolculuğunu konu alıyor. Peki, Recep İvedik 6 nerede çekildi, Kenya'da mı?

Recep İvedik 6 nerede çekildi, Kenyada mı? İşte Recep İvedik 6 oyuncu kadrosu ve konusu
Başlık ResmiRecep İvedik 6 nerede çekildi, Kenyada mı? İşte Recep İvedik 6 oyuncu kadrosu ve konusu

RECEP İVEDİK 6 NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 6'nın çekimleri Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Longoz Ormanları'nda gerçekleştirildi. Doğal yapısıyla dikkat çeken bölge, filmde Afrika atmosferini yansıtan sahneler için kullanıldı. Çekimler 3 Eylül 2018 tarihinde başladı, film ise 8 Kasım 2019'da gösterime girdi.

Recep İvedik 6 nerede çekildi, Kenyada mı? İşte Recep İvedik 6 oyuncu kadrosu ve konusu
Başlık ResmiRecep İvedik 6 nerede çekildi, Kenyada mı? İşte Recep İvedik 6 oyuncu kadrosu ve konusu

RECEP İVEDİK 6 OYUNCU KADROSU

Filmin başrolünde Recep İvedik karakterini Şahan Gökbakar canlandırırken, Nurullah karakterine Nurullah Çelebi oynuyor. Kadroda ayrıca Somer Karvan, Muhammed Ali Dönmez, Mbaye Dieng, Chidi Benjamin John, Lorraine Kadye, Kepsin Misodi Teke ve Eray Sel gibi isimler de yer alıyor.

Recep İvedik 6 nerede çekildi, Kenyada mı? İşte Recep İvedik 6 oyuncu kadrosu ve konusu
Başlık ResmiRecep İvedik 6 nerede çekildi, Kenyada mı? İşte Recep İvedik 6 oyuncu kadrosu ve konusu

RECEP İVEDİK 6 KONUSU NEDİR?

Filmin hikayesi, Recep İvedik'in Konya'da düzenlenecek bir kuru fasulye festivaline davet edilmesiyle başlıyor. En yakın arkadaşı Nurullah ile birlikte yola çıkan Recep, seyahat acentesinde yapılan bir hata nedeniyle Konya yerine Kenya'ya gidiyor.

Recep İvedik 6 nerede çekildi, Kenyada mı? İşte Recep İvedik 6 oyuncu kadrosu ve konusu
Başlık ResmiRecep İvedik 6 nerede çekildi, Kenyada mı? İşte Recep İvedik 6 oyuncu kadrosu ve konusu

Türkiye'ye dönmeye çalışan ikili, Afrika'nın vahşi doğasında birbirinden ilginç olaylarla karşılaşıyor. Yerel kabileler arasındaki çatışmaların ortasında kalan Recep ve Nurullah, yaşadıkları maceraları kendilerine özgü yöntemlerle aşmaya çalışırken ortaya eğlenceli ve bol kahkahalı anlar çıkıyor.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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