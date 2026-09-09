En ucuz elektrikli Avrupalı oldu: Yeni Dacia Spring tanıtıldı

BAGAJ HACMİ BÜYÜDÜ

Yeni Spring’in arka bagajı 337 litre hacim sunuyor. Arka koltuklar yatırıldığında yükleme kapasitesi 1.283 litreye kadar yükseliyor.

Kaputun altında şarj kablolarının saklanabileceği 18 litrelik bir ön bagaj da bulunuyor. Ancak bu alanın versiyona veya donanıma bağlı olarak sunulması bekleniyor.

GİRİŞ MODELİNDE MULTİMEDYA EKRANI BULUNMUYOR

Dacia, başlangıç fiyatını düşük tutmak için donanım seçeneklerini sadeleştirdi. Spring ilk aşamada Expression ve Journey olmak üzere iki donanım seviyesiyle satılacak.

Expression versiyonunda merkezi bir multimedya ekranı yerine sürücünün telefonunu kullanabileceği sabitleme aparatı bulunuyor. Akıllı telefon, özel uygulama üzerinden otomobilin ses ve medya sistemine bağlanabiliyor.

Journey paketinde ise 10,1 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, geri görüş kamerası ve daha gelişmiş bağlantı özellikleri standart olarak sunuluyor.

Kabinde Dacia’nın diğer yeni modellerinden tanınan YouClip bağlantı noktaları da yer alıyor. Telefon tutucu, çanta askısı, ek bardaklık ve farklı aksesuarlar bu noktalara takılabiliyor.