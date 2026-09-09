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T-Otomobil

En ucuz elektrikli Avrupalı oldu: Yeni Dacia Spring tanıtıldı

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En ucuz elektrikli Avrupalı oldu: Yeni Dacia Spring tanıtıldı
Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Dacia, şehir içi elektrikli otomobili Spring’in ikinci neslini tanıttı. İlk nesle göre baştan aşağı değiştirilen otomobil, Renault Twingo E-Tech ile aynı teknik altyapıyı kullanıyor. Renault Grubu’nun en hızlı geliştirilen modellerinden biri olan model artık Avrupa’da üretilecek.

2021’den bu yana 40 ülkede 210 binden fazla satılan Spring, ilk kez elektrikli otomobil satın alan kullanıcılar arasında önemli bir yer edinmişti. Dacia’nın verilerine göre müşterilerin yüzde 93’ü Spring ile ilk elektrikli otomobil deneyimini yaşadı.

En ucuz elektrikli Avrupalı oldu: Yeni Dacia Spring tanıtıldı

SPRİNG ARTIK ÇİN YERİNE AVRUPA’DA ÜRETİLECEK

İlk nesil Dacia Spring, Renault Grubu’nun Çinli ortağı Dongfeng tarafından Çin’de üretilerek Avrupa’ya gönderiliyordu. Yeni nesil ise Renault Twingo E-Tech ve Nissan’ın aynı altyapıyı kullanacak modeliyle birlikte Slovenya’daki Novo Mesto fabrikasında üretilecek.

Üretimin Avrupa’ya taşınması, Avrupa Birliği’nin Çin’de üretilen elektrikli otomobillere uyguladığı ilave vergilerin aşılmasını sağlayacak.

En ucuz elektrikli Avrupalı oldu: Yeni Dacia Spring tanıtıldı

DAHA BÜYÜK VE DAHA GÜÇLÜ BİR TASARIM

Otomobil 3.850 milimetre uzunluğa, 1.740 milimetre genişliğe ve 1.490 milimetre yüksekliğe sahip.

Yaklaşık 2.490 milimetrelik dingil mesafesi, küçük sınıftaki bir otomobil için daha kullanışlı bir kabin oluşturulmasına yardımcı oluyor. Önceki Spring’e göre yaklaşık 18 santimetre uzayan model, buna rağmen şehir içi kullanıma uygun kompakt yapısını koruyor.

En ucuz elektrikli Avrupalı oldu: Yeni Dacia Spring tanıtıldı

YENİ SPRİNG 80 HP GÜÇ ÜRETİYOR

İkinci nesil Dacia Spring’de ön tekerlekleri hareket ettiren tek bir elektrik motoru bulunuyor. Motor 60 kW, yani yaklaşık 80 HP güç ve 175 Nm tork üretiyor.

Modelin 0-100 km/s hızlanması 12,1 saniye sürerken azami hızı 130 km/s ile sınırlandırılmış.

İlk Spring’in 45 ve 65 HP gücündeki seçenekleri özellikle şehirler arası yollarda yetersiz kalabiliyordu.

Dacia’nın kullanıcı verilerine göre Spring sahipleri günde ortalama 21 kilometre yol kat ediyor. Marka bu nedenle büyük ve ağır bir batarya yerine günlük kullanım ihtiyacını karşılayacak daha küçük bir paket tercih etmiş.

En ucuz elektrikli Avrupalı oldu: Yeni Dacia Spring tanıtıldı

LFP BATARYAYLA 250 KİLOMETRE MENZİL

Yeni Dacia Spring, 27,5 kWh kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) bataryaya sahip. Otomobilin WLTP karma menzili yaklaşık 250 kilometre olarak açıklanıyor.

HIZLI ŞARJ İSTEĞE BAĞLI SUNULACAK

Standart modelde 6,6 kW AC şarj sistemi bulunuyor. Bataryanın yüzde 15’ten yüzde 80’e şarj edilmesi ev tipi prizde yaklaşık dokuz saat, standart bir duvar tipi şarj ünitesinde ise üç saate yakın sürüyor.

İsteğe bağlı şarj paketiyle AC güç 11 kW’a, DC hızlı şarj gücü ise 50 kW’a yükseliyor. Bu donanımla yüzde 15-80 şarj işlemi AC ünitede yaklaşık 1 saat 55 dakika, DC istasyonda ise 28 dakika içerisinde tamamlanabiliyor.

Opsiyonel pakette Vehicle-to-Load özelliği de bulunuyor. V2L sistemi sayesinde otomobilin bataryasındaki enerji elektrikli bisiklet, kamp ekipmanı veya farklı elektrikli cihazları çalıştırmak için kullanılabiliyor.

En ucuz elektrikli Avrupalı oldu: Yeni Dacia Spring tanıtıldı

BAGAJ HACMİ BÜYÜDÜ

Yeni Spring’in arka bagajı 337 litre hacim sunuyor. Arka koltuklar yatırıldığında yükleme kapasitesi 1.283 litreye kadar yükseliyor.

Kaputun altında şarj kablolarının saklanabileceği 18 litrelik bir ön bagaj da bulunuyor. Ancak bu alanın versiyona veya donanıma bağlı olarak sunulması bekleniyor.

GİRİŞ MODELİNDE MULTİMEDYA EKRANI BULUNMUYOR

Dacia, başlangıç fiyatını düşük tutmak için donanım seçeneklerini sadeleştirdi. Spring ilk aşamada Expression ve Journey olmak üzere iki donanım seviyesiyle satılacak.

Expression versiyonunda merkezi bir multimedya ekranı yerine sürücünün telefonunu kullanabileceği sabitleme aparatı bulunuyor. Akıllı telefon, özel uygulama üzerinden otomobilin ses ve medya sistemine bağlanabiliyor.

Journey paketinde ise 10,1 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, geri görüş kamerası ve daha gelişmiş bağlantı özellikleri standart olarak sunuluyor.

Kabinde Dacia’nın diğer yeni modellerinden tanınan YouClip bağlantı noktaları da yer alıyor. Telefon tutucu, çanta askısı, ek bardaklık ve farklı aksesuarlar bu noktalara takılabiliyor.

En ucuz elektrikli Avrupalı oldu: Yeni Dacia Spring tanıtıldı

YENİ DACİA SPRİNG FİYATI VE SATIŞ TARİHİ

Yeni Dacia Spring’in Avrupa fiyatı 17.900 eurodan başlayacak. Journey donanımlı versiyonun da 20.000 euronun altında tutulması planlanıyor.

Siparişlerin bazı Avrupa ülkelerinde Eylül 2026 içinde açılması, ilk teslimatların ise pazara göre Aralık 2026 veya 2027’nin başında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Otomobil dört gövde rengiyle satışa sunulacak.

TÜRKİYE’YE GERİ DÖNEBİLİR

İlk nesil Dacia Spring daha önce Türkiye’de kısa bir süre resmî olarak satılmış, daha sonra markanın fiyat listesinden çıkarılmıştı.

Yeni neslin Avrupa’da üretilmesi, Spring’in Türkiye’ye yeniden getirilmesini kolaylaştırabilir. Buna karşılık Dacia Türkiye henüz modelin satış tarihi, donanımları veya fiyatı hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

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