Polonya'da yolcu treni kamyonla çarpıştı! Vagonlar devrildi, ölü ve yaralılar var

Polonya'nın başkenti Varşova yakınlarında bir yolcu treni, hemzemin geçitte kamyonla çarpıştı. Lokomotif ile 6 vagon raydan çıkarken bir kadın hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu açıklandı.

Polonya’nın Varşova yakınlarındaki Sokolniki Suche bölgesinde bir yolcu treninin hemzemin geçitte kamyonla çarpışması sonucu raydan devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

LOKOMOTİF VE 6 VAGON RAYDAN ÇIKTI

Yaklaşık 120 yolcunun bulunduğu PKP Intercity treninin kamyonla çarpışmasının ardından bazı vagonlar raydan çıkarak devrildi.

Polonyada yolcu treni kamyonla çarpıştı! Vagonlar devrildi, ölü ve yaralılar var

Polonya demiryolu altyapı işletmecisi PKP'ye göre kaza saat 12.00'den kısa süre önce hemzemin geçitte meydana geldi.

Polis, lokomotif ile 6 vagonun raydan çıktığını açıkladı.

Polonyada yolcu treni kamyonla çarpıştı! Vagonlar devrildi, ölü ve yaralılar var

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Varşova Devlet İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Jaworska, kazada 20 kişinin yaralandığını, ağır yaralanan 4 kişiden birinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Jaworska, "Ağır yaralanan dört kişi olduğunu biliyoruz. Bunlardan biri hayatını kaybetti. Yaralılar arasında tren makinisti, kamyon şoförü ve iki yolcu bulunuyor" dedi.

Hayatını kaybeden kişinin kadın yolcu olduğu açıklandı. Hafif yaralanan 8 kişi de hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralılardan 2'si hava ambulanslarıyla hastaneye götürüldü.

Polonyada yolcu treni kamyonla çarpıştı! Vagonlar devrildi, ölü ve yaralılar var

TREN SEFERLERİ DURDURULDU

Kaza sonrası hattaki tren seferleri askıya alındı. Yolcuların bölgeden tahliyesi için 3 otobüs gönderilirken kurtarma ve güvenlik çalışmaları devam etti.

Kazanın kesin nedeni için inceleme başlatıldı.

Polonya Başbakanı Tusk, kazanın ardından hemzemin geçitlerdeki kuralların sıkılaştırılması için harekete geçeceklerini söyledi:

"Bariyerlere ve kırmızı ışıklara rağmen hemzemin geçitlere girenlere yönelik düzenlemeleri sıkılaştırma çalışmalarına başlayacağız. Bu duruma bir son verilmelidir."

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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