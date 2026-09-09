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Yaşam

Numune sonuçları açıklandı, İstanbul’da 3 plaj için alarm: Denize girmek yasaklandı

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Numune sonuçları açıklandı, İstanbul’da 3 plaj için alarm: Denize girmek yasaklandı

İstanbul Valiliği, kent genelinde halk sağlığını korumak amacıyla 15 plajdan alınan deniz suyu numunelerinin sonuçlarını açıkladı. 4 Eylül’de yapılan incelemelerde Bakırköy Yeşilköy’deki iki bölge ile Sarıyer Gümüşdere Plajı’ndan alınan numunelerin halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı belirlendi. Söz konusu yüzme alanlarının geçici olarak kapatılması için ilgili belediyelere talimat gönderildi.

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İstanbul’da bazı plajlarda deniz suyu alarmı verildi. İstanbul Valiliğinin yaptığı kontrollerde Bakırköy Yeşilköy’de iki nokta ile Sarıyer Gümüşdere Plajı’nda suyun halk sağlığı açısından uygun olmadığı tespit edildi. Kirliliğin kaynağının belirlenmesi için çalışma başlatılırken, 3 yüzme alanının geçici olarak kapatılması istendi.

Sarıyer-Gümüşdere Plajı
Başlık ResmiSarıyer-Gümüşdere Plajı

3 BÖLGEDE DENİZ SUYU STANDARTLARA UYGUN ÇIKMADI

İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre, 4 Eylül'de kent genelinde halkın yoğun olarak kullandığı 15 plajdan numune alındı. Yapılan incelemelerde;

  • Bakırköy-Yeşilköy, International Hospital önü
  • Bakırköy-Yeşilköy, Polis Merkezi önü
  • Sarıyer-Gümüşdere Plajı

bölgelerinden alınan numunelerin halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı belirlendi.

Bakırköy-Yeşilköy, International Hospital önü
Başlık ResmiBakırköy-Yeşilköy, International Hospital önü

KİRLİLİK KAYNAKLARI ARAŞTIRILACAK

Valilik, sonuçların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilgili kurumlara resmi bildirim yapıldığını açıkladı. Bildirimde, muhtemel kirlilik kaynaklarının incelenmesi ve giderilmesi ile gerekli çalışmaların yapılması istendi.

Bakırköy-Yeşilköy, Polis Merkezi önü
Başlık ResmiBakırköy-Yeşilköy, Polis Merkezi önü

PLAJLAR GEÇİCİ OLARAK KAPATILACAK

İlgili ilçe belediye başkanlıklarına da söz konusu yüzme alanlarının geçici olarak kapatılması talimatı gönderildi. Belediyelerden ayrıca tabela, afiş ve anons gibi yöntemlerle vatandaşların bilgilendirilmesi ve gerekli tüm tedbirlerin alınması istendi.

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Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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