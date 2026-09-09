Özgür Çelik ve Berk Tütüncü hakkında Üsküdar seçimi soruşturması

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Üsküdar Belediye Meclis Üyesinin Ağustos ayında yaptığı şikâyetler üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlattı. Meclis üyeleri, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesinde iradelerini etkilemeye yönelik tehdit, hakaret ve baskıya maruz kaldıklarını öne sürdü.

Üsküdar Belediyesi'nde haftalardır gündemden düşmeyen başkan vekilliği seçimine ilişkin yeni bir adli süreç başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 belediye meclis üyesinin Ağustos ayında yaptığı şikâyetleri incelemeye aldı. Şikâyetler üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Yeni Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma açıldı.

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik

3 MECLİS ÜYESİNDEN “BASKI VE TEHDİT” ŞİKÂYETİ

Şikâyetçi meclis üyeleri, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimine ilişkin iradelerinin etkilenmeye çalışıldığını öne sürdü.

Meclis üyelerinin başvurularında seçim sürecinde tehdit, hakaret ve baskıya maruz kaldıklarını beyan ettikleri öğrenildi. Savcılığın söz konusu iddiaların araştırılması için soruşturma başlattığı belirtildi.

Soruşturmanın odağında, Üsküdar Belediye Meclisi'nde 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen ilk başkan vekilliği seçiminde yaşanan olayların bulunduğu değerlendiriliyor.

Yeni Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü

İLK SEÇİMDE ÜÇÜNCÜ TURDAN SONRA GERİLİM ÇIKMIŞTI

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi 5 Ağustos'ta yeni başkan vekilini belirlemek üzere toplanmıştı.

İlk iki turda Yeni Parti/CHP grubunun desteklediği Sibel Tan Çetinkaya 26, Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin ise 16 oy aldı. Üçüncü turda Çetinkaya'nın oyu 21'e gerilerken Gültekin 18 oy aldı ve 5 oy geçersiz sayıldı. Verilen aranın ardından yapılan son turda Çetinkaya 22 oyla başkan vekili seçilmişti.

Üçüncü tur sonrasında verilen ara ise tartışmaların en yoğun yaşandığı bölüm olmuştu. Haberlerde, bazı meclis üyelerine yönelik sert sözlerin sarf edildiği, Yeni Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü ile o dönem CHP'li olan Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Kazan arasında da sözlü tartışma yaşandığı aktarılmıştı.

Özgür Çelik ve Berk Tütüncü hakkında Üsküdar seçimi soruşturması

AK PARTİ 10 AĞUSTOS'TA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Yaşananların ardından AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu ve belediye meclis üyeleri 10 Ağustos'ta Anadolu Adliyesi'ne giderek iki ayrı suç duyurusunda bulunmuştu.

Başvurulardan birinin Başkanlık Divanı üyeleri hakkındaki “görevi kötüye kullanma” ve “siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi” iddialarını, diğerinin ise üçüncü ve dördüncü turlar arasındaki baskı, tehdit ve alenen hakaret iddialarını kapsadığı açıklanmıştı.

Sarıcaoğlu o dönem, meclis üyelerinin özgür iradelerine müdahale edildiğini savunmuş ve seçim sırasında yaşananların belediyenin kamera kayıtlarına da yansıdığını belirtmişti.

İLK SEÇİM MAHKEME KARARIYLA DURDURULDU

5 Ağustos'ta Sibel Tan Çetinkaya'nın kazandığı seçime AK Parti cephesinden itiraz edildi. İstanbul 2. İdare Mahkemesi daha sonra seçim kararının yürütmesini durdurdu. İstanbul Valiliği de yeni başkan vekili belirlenene kadar Belediye Meclisi birinci başkan vekilinin görevi yürüteceğini duyurdu.

Bu süreçte belediye meclisindeki siyasi dengeler de değişti. Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta, 3 Eylül'de CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katıldı.

YENİLENEN SEÇİMİ AK PARTİ'NİN ADAYI KAZANDI

Başkan vekilliği seçimi 8 Eylül'de yeniden yapıldı. Dört tur süren oylamanın sonunda AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alarak Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi.

Seçimin ardından Özgür Çelik, AK Parti'ye geçen Ayhan Aydın'ın kendisine “bir savcı tarafından tutuklanmakla tehdit edildiğini” söylediğini iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu sözler üzerine ayrıca resen soruşturma başlattı ve Aydın'ı ifadeye çağırdı.

Aydın ise verdiği ifadede Çelik'in iddiasını reddederek herhangi bir savcı veya kamu görevlisi tarafından tehdit edilmediğini söyledi.

ÜSKÜDAR SEÇİMİYLE İLGİLİ İKİ AYRI ADLİ SÜREÇ

Son gelişmeyle birlikte Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği sürecindeki karşılıklı “baskı ve tehdit” iddiaları iki ayrı başsavcılığın yürüttüğü soruşturmaların konusu haline geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Çelik'in Ayhan Aydın'a ilişkin “savcı tehdidi” açıklamasını araştırırken; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise Ağustos ayında yapılan şikâyetler kapsamında Özgür Çelik ve Berk Tütüncü hakkında meclis üyelerine yönelik tehdit, hakaret ve baskı iddialarını inceliyor.

Soruşturmalarda tarafların beyanları ve mevcut görüntülerin değerlendirilmesinin ardından adli sürecin yönünün netleşmesi bekleniyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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