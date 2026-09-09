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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! BAE'de hapse atılan ünlü isim özgürlüğüne kavuştu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! BAE'de hapse atılan ünlü isim özgürlüğüne kavuştu

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) hapiste kaldıktan sonra serbest bırakılan Mısırlı şair, yazar ve eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin oğlu Abdurrahman Yusuf el-Karadavi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk kurumlarına teşekkür etti.

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Mısırlı şair, yazar ve eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin oğlu Abdurrahman Yusuf el-Karadavi, serbest bırakılmasının ardından video mesaj yayımladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Karadavi, tutukluluk sürecinin sona erdirilmesi için Türkiye'nin yürüttüğü girişimlere teşekkür ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel olarak değindi:

"Türkiye Cumhuriyeti'ne ve her zaman tarihin doğru tarafında duran saygıdeğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bu krizin başından itibaren sona erdirilmesi için gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür ediyorum."

Karadavi, Dışişleri Bakanlığı ve Türk güvenlik birimlerine de teşekkür ederek söz konusu kurumların serbest bırakılması sürecinde büyük rol oynadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! BAEde hapse atılan ünlü isim özgürlüğüne kavuştu
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! BAEde hapse atılan ünlü isim özgürlüğüne kavuştu

Arabuluculuk girişimlerine karşılık verilmesi ve af kararı alınması nedeniyle BAE ile Devlet Başkanı Al Nahyan'a da Karadavi teşekkür etti:

"Arabuluculuk girişimlerine karşılık verilmesi ve af kararının alınması nedeniyle BAE'ye ve Devlet Başkanı Al Nahyan'a teşekkür ediyorum. Bir yıldan uzun süren tutukluluğum boyunca bana destek veren herkese minnettarım. Görüşlerim ve ilkelerim değişmedi. BAE'de tutuklu bulunduğum süre boyunca herhangi bir fiziksel veya sözlü saldırıya maruz kalmadım."

10 YIL HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Karadavi, Lübnan'da alıkonulmasının ardından 10 Ocak 2025'te BAE'ye götürülmüş, hakkında 10 yıl hapis ve 54 bin dolar para cezası verilmişti.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın 4 Eylül'de çıkardığı afla serbest bırakılan Karadavi, bir yılı aşkın süren tutukluluğunun ardından özgürlüğüne kavuştu.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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