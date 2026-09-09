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Ekonomi

7 gün süren zorlu hasat! Maliyeti günlük 19 işçi parası

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7 gün süren zorlu hasat! Maliyeti günlük 19 işçi parası

Fındık hasadının bitiminin ardından kurutma mesaisi başladı. Ordu'da hasat edilen fındıklar güneşli havada kurutularak, daha yüksek randımanlı hale gelmesi planlanıyor. Üreticiler tarafından aktarılan bilgilere göre, fındık hasadı 7 gün sürerken, hasadın işçi maliyeti ise günlük 19 işçi parası olarak aktarıldı.

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Ordu'nun yüksek kesimlerinde hasat edilen fındıklar sahil kesimlerine getirilerek, güneşli havada kurutuluyor. Ordu'da sahil kesimlerinde tamamlanan fındık hasadı yüksek kesimlerin bazı noktalarında devam ediyor. Yüksek kesimlerde fındıklarını toplayan üreticiler, sahil kesimlerindeki güneşli hava nedeniyle mahsullerini buraya getiriyor.

7 gün süren zorlu hasat! Maliyeti günlük 19 işçi parası
Başlık Resmi7 gün süren zorlu hasat! Maliyeti günlük 19 işçi parası

Üreticiler, patoza verdikleri fındıkları hem harmanlarda kurutmaya, hem de seçmeye çalışıyor. Böylelikle fındıkların daha yüksek randımanlı gelmesi planlanıyor.

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"YÜKSEK KESİMLERDE HAVA ŞARTLARI UYGUN DEĞİL"

Serkan Aydın isimli fındık üreticisi, fındığın olgunlaşma sürecinin bu yıl biraz geç olduğunu söyledi. Yüksek kesimlerde hava şartları sahil kesimine göre soğuk olduğu için mahsullerini sahil kesimine getirdiklerini belirten Aydın, "Fındık hasadı zor bir süreç. Şu anda yükseklerde hava şartları uygun olmadığı için sahil kesimine getirdik, çünkü orada kuruması zor oluyor. Burada yer bulduk ve kurutmaya çalışıyoruz. Burada patoza verip inşallah satışını da yapıp emeğimizin karşılığını alacağız" dedi.

7 gün süren zorlu hasat! Maliyeti günlük 19 işçi parası
Başlık Resmi7 gün süren zorlu hasat! Maliyeti günlük 19 işçi parası

"SAHİL KESİMİNDE KURUTMASI DAHA KOLAY"

Musa Okutan isimli üretici de Kabadüz ilçesinde tamamladığı fındıklarını sahil kesimlerinde kurutmaya çalıştıklarını belirterek, "Fındık hasadı 7 gün sürdü, günlük 19 işçi parası ödedik. Yüksek kesimlerde hava bozuk nem yapıyor o nedenle buraya geldik. Burada hem kurutup, hem seçiyoruz. Geceleri araçta yatıp mahsulün başını bekliyoruz" diye konuştu.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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