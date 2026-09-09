Gaziantep’te üç yıl önce hastanede hayatını kaybeden Abdurrezzak Baysal’ın ölümüne ilişkin davada beklenen Adli Tıp Kurumu raporu dosyaya girdi. İddiaya göre bir hasta bakıcının ifadesinde, Baysal’ın hemşireye tükürmesinin ardından iğne yapıldığı ve sonrasında hayatını kaybettiği öne sürülürken, raporda doktor talimatı olmadan yapılan enjeksiyonun tıp kurallarına aykırı olduğu ve iki sağlık çalışanının kusurlu bulunduğu belirtildi.

Gaziantep'te 3 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü Özel Bossan Hastanesi'nde hayatını kaybeden Abdurrezzak Baysal'ın ölümüne ilişkin hastane çalışanlarının yargılandığı davanın 9'uncu duruşması görüldü. Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, maktulün ailesi ve maktul avukatları katıldı.

TUTUKLAMA İSTENDİ

Maktulün ailesi, suçluların en ağır cezayı almasını talep etti. Savcılık mütalaasında, sanıkların "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılması talep edilirken, sanıklar hakkında tutuklama kararı verilmesi de istendi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının süre talebini kabul ederek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Hemşireye tükürdü, iğne yapıldı, öldü! Korkunç olayda Adli Tıp’tan kritik rapor çıktı

SANIKLARIN İŞLEMİ TIP KURALLARINA AYKIRI ÇIKTI

Duruşma sonrası açıklamada bulunan Av. Ferhat Kurt, "Bugünkü gerçekleştirilen duruşmamızda uzun zamandır beklemiş olduğumuz adli tıptan raporumuz gelmiş bulunmaktadır. Ilgili raporda adli tıp özetle doktor direktifi olmadan bu ilaçların enjekte edilemeyeceğini, sanıkların yapmış olduğu işlemin tıp kurallarına aykırı olduğunu ve yapılan enjeksiyon ile ölüm arasında illiyet bağı olduğunu oy birliği ile belirtmiştir.

Bu dosyada bizim açımızdan en önemli husus, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluluğu bulunan kişilerin hukuk önünde hesap vermesidir. Adli Tıp Kurumu raporu da dosyamız açısından önemli bir gelişme olmuş ve iddialarımızı destekleyen nitelikte tespitler içermiştir. Bundan sonraki süreçte mahkemenin vereceği kararı bekliyoruz. Biz avukatlar olarak yalnızca müvekkilimizin haklarını savunmakla birlikte, aynı zamanda adaletin tecellisi etmesi için hukuki mücadelenin sonuna kadar takipçisi oluyoruz. Bu dosyada da karar kesinleşinceye kadar tüm hukuki süreci titizlikle takip edeceğiz" diye konuştu.

Hemşireye tükürdü, iğne yapıldı, öldü! Korkunç olayda Adli Tıp’tan kritik rapor çıktı

"MAKTUL, HEMŞİREYE TÜKÜRDÜ"

Daha önce görüşen duruşmada tanık olarak dinlenen hasta bakıcı Semihat Ö., şunları söylemişti: "Yoğun bakıma girdiğimizde Aslı hemşire ile maktul arasında bir tartışma yaşanıyordu. Maktul, Aslı hemşireye tükürünce, hemşire sinirlenip hastanın ağzını pike ile kapattı. Aslı hemşire, 'Ben sana ne yapacağımı bilirim şimdi' dedi. Daha sonra oradaki başka bir hastanın entübe ilacından 2 cc alarak 'Mustafa, Baysal'a bunu yap' dedi. İlacın verilmesinden yaklaşık beş-altı dakika sonra hasta fenalaştı. 45 dakika boyunca Aslı hemşire ile Mustafa hastaya müdahale etti. Aralarında 'eks oldu' (öldü) diye konuştular."

Hemşireye tükürdü, iğne yapıldı, öldü! Korkunç olayda Adli Tıp’tan kritik rapor çıktı

NE OLMUŞTU?

Olay, Gaziantep'teki Özel Bossan Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 3 yıl önce trafik kazası nedeniyle hastaneye kaldırılan Abdurrezzak Baysal, bilinci açık şekilde tedavi altına alındı.

Sadece dizinden yaralanan ve ayağına platin takılan Baysal'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yoğun bakım ünitesinde takip edilen hasta, yakınları tarafından düzenli olarak ziyaret ediliyordu. Ancak hasta, bir hemşire ile yaşadığı tartışmanın ardından kas gevşetici olduğu öne sürülen başka bir hastaya ait bir ilacın enjekte edilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Önceki duruşmalarda dinlenen tanıklar, Baysal'ın şırınga yapıldıktan sonra hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası