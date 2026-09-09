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Spor

Lionel Messi'den İspanya'da büyük yatırım: İkinci futbol takımını alıyor

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Lionel Messi'den İspanya'da büyük yatırım: İkinci futbol takımını alıyor

Inter Miami'de oynayan Lionel Messi, İspanya 2'nci Lig temsilcisi CD Eldense'nin hisselerini satın almak için prensip anlaşmasına vardı. Satışın gerçekleşmesi durumunda Arjantinli yıldız, İspanya'da iki kulübün birden sahibi olacak.

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Futbol kariyerine MLS ekibi Inter Miami'de devam eden ve geçtiğimiz günlerde milli takımı bıraktığını açıklayan Lionel Messi, ikinci defa takım satın almaya hazırlanıyor. 39 yaşındaki futbolcu, İspanya 2'nci Lig'de mücadele eden CD Eldense’nin hisselerinin tamamını satın almak için prensip anlaşmasına vardı.

Arjantin Milli Takımı formasıyla 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nı finalde kaybetti.
Başlık ResmiArjantin Milli Takımı formasıyla 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nı finalde kaybetti.

SPOR KONSEYİ ONAYI BEKLENECEK

HT Spor'da yer alan habere göre; ilerleyen günlerde resmi imzaların atılması bekleniyor. Devir işlemlerinin tamamlanabilmesi için İspanya Ulusal Spor Konseyi'nin onayının da gerektiği ifade edildi.

Satın alımın mali detayları açıklanmazken; Alicante bölgesindeki Elda kentinde bulunan Eldense, geride kalan 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 22 takımlı ligde şu anda 20'nci sırada yer alıyor.

Daha önce Arjantinli süper star, 5'nci Lig'de mücadele eden Katalan kulübü UE Cornella'nın resmi olarak yeni sahibi olmuştu.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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