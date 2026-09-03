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Spor

Arjantin'de tüm maçlar o dakikada duracak: Lionel Messi için saygı duruşu zamanı

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Arjantin'de tüm maçlar o dakikada duracak: Lionel Messi için saygı duruşu zamanı

Milli takım kariyerini sonladırdığını duyuran Lionel Messi için bu hafta Arjantin'deki tüm maçların 10'uncu dakikasında saygı duruşu yapılacak. Saygı duruşunun ilki, Arjantin Kupası'ndaki Velez Sarsfield-Boca Juniors karşılaşmasında gerçekleşti.

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Arjantin Futbol Federasyonu, Lionel Messi'nin milli takım kariyerini noktalama kararının ardından yıldız oyuncunun özdeşleştiği 10 numaralı formaya ithafen, ülke genelindeki tüm müsabakaların 10'uncu dakikasında 1 dakikalık saygı duruşu kararı aldı.

İLK SAYGI DURUŞU KUPA MAÇINDA

Söz konusu kararın ardından ilk saygı duruşu, Velez Sarsfield ile Boca Juniors arasında oynanan Arjantin Kupası mücadelesinde gerçekleşti. Hakemin 10'uncu dakikada oyunu durdurmasıyla birlikte futbolcular ve taraftarlar, milli takım kariyerini sonlandıran 39 yaşındaki futbolcuyu alkışladı.

Lionel Messi, Arjantin formasıyla 2022'de Dünya Kupası'nı kazanırken, Copa America'da 2, Finalissima'da 1 mşampiyonluk yaşadı. Yıldız oyuncu, olimpiyatlarda da altın madalya elde etti.
Başlık ResmiLionel Messi, Arjantin formasıyla 2022'de Dünya Kupası'nı kazanırken, Copa America'da 2, Finalissima'da 1 mşampiyonluk yaşadı. Yıldız oyuncu, olimpiyatlarda da altın madalya elde etti.

REKORLARI SAY SAY BİTMİYOR

Lionel Messi, Dünya Kupası'nda çıktığı 34 maçta 21 gol kaydetti. Arjanrin futbolunun efsane ismi, bu turnuvanın tarihinde en fazla maça çıkan ve en fazla galibiyet alan futbolcusu oldu. Messi, Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusuna verilen Altın Top ödülünü 2 defa kazanan tek futbolcu oldu. Messi, Dünya Kupası'nda grup aşaması, son 16, çeyrek final, yarı final ve final maçlarında gol atan ilk ve tek oyuncu olarak da tarihe geçti.

39 yaşındaki futbolcu, MLS'de Inter Miami forması giyiyor.
Başlık Resmi39 yaşındaki futbolcu, MLS'de Inter Miami forması giyiyor.

Copa America'da 39 maçta forma giyen Messi, bu turnuvada en çok oynayan futbolcu olurken; bu karşılaşmalarda 14 gol kaydetti. Güney Amerika elemelerinde ise deneyimli oyuncu, 72 mücadelede görev aldı ve 36 gol sevinci yaşadı. Arjantinli yıldız, Güney Amerika elemelerinde tüm zamanlarının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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