Belçika belediyesinden İsrail ekibine veto: Bu maç seyircisiz bile oynanamaz!

Belçika'nın Leuven kentinin belediye başkanı Muhammed Ridouani, ülkesinin Union Saint-Gilloise takımı ile İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ekibi arasında 22 Ekim'deki UEFA Avrupa Ligi maçına şehirdeki Den Dreef Stadı'nın ev sahipliği yapmasına izin vermedi.

Belçika basınında yer alan haberlere göre; Leuven Belediye Başkanı Muhammed Ridouani, 22 Ekim'de oynanacak Union Saint-Gilloise ile Hapoel Beer Sheva arasında yapılacak karşılaşmasının "kamu güvenliği" nedeniyle seyircisiz bile oynanamayacağını kaydetti.

"SÖZ KONUSU OLAN BİR İSRAİL TAKIMI"

Belediye meclisi toplantısında yaptığı konuşan Ridouani, "Union Saint-Gilloise burada memnuniyetle ağırlanır. Ancak bu özel durumda söz konusu olan bir İsrail takımı ve ben bu konuda tutarlıyım" ifadelerini kullandı.

Belçika'nın Leuven belediyesinden Hapoel Beer Sheva'ya izin çıkmaması sonrası UEFA'nın nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu.

2024 YILINDA DA İZİN VERİLMEDİ

Belçika Milli Takımı'nın 2024 yılında Uluslar Ligi'ndeki İsrail maçını Macaristan'da oynamasına atıfta bulunan Ridouani, daha önce Leuven kentinde Belçika Kadın Milli Takımı'nın İsrail ile oynamasına izin verilmediğini hatırlattı.

Union Saint-Gilloise, kendi stadı UEFA'nın Avrupa kupaları standartlarını karşılamadığı için Avrupa Ligi'ndeki 4 iç saha maçını Leuven kentinde oynamayı planlıyordu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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