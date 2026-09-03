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Manisa'da korkutan deprem! Sarsıntı İzmir'den de hissedildi

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Manisa'da korkutan deprem! Sarsıntı İzmir'den de hissedildi

Manisa'dan son dakika bir depremle sallandı. AFAD verilerine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Korkutan deprem, Manisa'nın yanı sıra İzmir'den de hissedildi.

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Abdullah Aydemir
ABDULLAH AYDEMİR

Son dakika deprem haberi... Manisa'nın Yunusemre ilçesinde saat 13.20'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yunusemre ilçesi olan 3,7 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 8,52 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Korkutan deprem, Manisa ve ilçelerinin yanı sıra İzmir'de merkezde de hissedildi.

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