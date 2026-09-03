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Tuzla'da depo yangını! Dumanlar gökyüzünü siyaha boyadı

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İstanbul Tuzla'da bir lojistik depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Depodan yükselen alevler, gökyüzünü siyaha boyadı.

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Tuzla Orhanlı Mahallesi Deri Sanayi Sitesi'nde bulunan lojistik deposunda sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi ile 10 ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANINDAKİ BÖLGEYE SIÇRADI

Deponun bitişiğinde bulunan kereste deposuna, başka bir fabrikaya ve ağaçlık alana sirayet eden yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

Tuzlada depo yangını! Dumanlar gökyüzünü siyaha boyadı
Başlık ResmiTuzlada depo yangını! Dumanlar gökyüzünü siyaha boyadı

Depoda bulunan kimyasal maddeler nedeniyle küçük çaplı patlama sesleri duyulduğu öğrenildi.

Tuzlada depo yangını! Dumanlar gökyüzünü siyaha boyadı
Başlık ResmiTuzlada depo yangını! Dumanlar gökyüzünü siyaha boyadı

Polis ekipleri olay yerinde şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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