Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

Denizde can verenlerin ahiretteki hali! Prof. Dr. Ramazan Ayvallı Hoca cevaplıyor

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Denizde can verenlerin ahiretteki hali! Prof. Dr. Ramazan Ayvallı Hoca cevaplıyor

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı Hoca ile canlı yayın programımız bugün 16.00'da başlıyor. Dijital abonelerden gelen özel soruları cevaplayan Ayvallı, gündemi İslam kaynaklarının penceresinden değerlendirecek.

Kaydet
a- | +A

Kafanda bir soru varsa, yalnız değilsin!

İslam’ı anlamaya çalışırken aklımıza takılanlar…
Gündemde yaşanan olaylar…
İslam tarihine dair cevap aradığımız sorular…
Bugünün dünyasında Müslümanların yaşadıkları…
Sormaya cesaret edilemeyen sorular…

Hepsini ilahiyatçı yazar Prof. Dr. Ramazan Ayvallı Hoca ile konuşuyoruz.

Bu programda yalnızca geçmişi değil, bugünü ve geleceği de konuşuyoruz.

İslam’ın hayatımıza, düşüncelerimize, dünyayı anlamlandırma halimize ne söylediğini; tarih, gündem, kültür ve hayat üzerinden ele alıyoruz.

Bazen bir sorunun cevabını arayacağız, bazen bildiğimizi yeniden tekrarlayacağız, bazen de bugünden geçmişe uzanan bir meselenin izini süreceğiz.

Senin de soracak bir sualin varsa 16.00'da Turkiyegazetesi.com.tr canlı yayınında buluşalım.

CANLI YAYINA BAĞLANMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Editör : ALİ TÜFEKÇİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
DAVUTOĞLU'NA SORUŞTURMA!
DAVUTOĞLU'NA SORUŞTURMA!
Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlanıyor
İHRACATTA 3 YENİ REKOR!
İHRACATTA 3 YENİ REKOR!
Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi
RAKAMLAR NETLEŞİYOR!
RAKAMLAR NETLEŞİYOR!
İşte memur ve emeklinin 2 aylık zammı
KİRA ZAMMI BELLİ OLDU!
KİRA ZAMMI BELLİ OLDU!
İşte kiraya göre artış miktarları
GEMİDEN KORKTULAR
GEMİDEN KORKTULAR
Yunanistan'a Türk denizaltısından karşı hamle!
FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ
FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ
Batan feribotun su aldığı anlarda kayda başlamış!
KARTAL'IN DERBİ 11'İ NETLEŞİYOR
KARTAL'IN DERBİ 11'İ NETLEŞİYOR
İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı planı
BAKIM SIRRINI ASLA SÖYLEMİYOR
BAKIM SIRRINI ASLA SÖYLEMİYOR
1,5 metreye ulaştı: Kesmek için tek şartı var
CEVABI SERT OLDU!
CEVABI SERT OLDU!
Bir haftada 2 tokalaşma! Özel'e bu kareyi sordular
KAÇ PARAYA SATILMALI?
KAÇ PARAYA SATILMALI?
Üreticiler, 30'lu yumurtanın ideal fiyatını açıkladı
ALMANLAR, BITSHIABU'YU ANLATTI
ALMANLAR, BITSHIABU'YU ANLATTI
'Avrupa'nın en iyi sol ayaklı stoperlerinden'
20 DAKİKADA 390 BİN TL'DEN OLDU
20 DAKİKADA 390 BİN TL'DEN OLDU
Artık motosikletini satsa da ödeyemez!
5 PERSONELDEN 4'Ü BAĞIMLI ÇIKTI
5 PERSONELDEN 4'Ü BAĞIMLI ÇIKTI
CHP’nin kazandığı belediyelerde her gün yeni skandal
TRUMP'TAN KARA HAREKATI EMRİ!
TRUMP'TAN KARA HAREKATI EMRİ!
ABD'nin İran savaşı 2027'ye kadar uzayabilir
UEFA'DAN F.BAHÇE'YE KÖTÜ HABER
UEFA'DAN F.BAHÇE'YE KÖTÜ HABER
Kulüp ve 2 yıldız hakkında disiplin süreci başlatıldı
ALTIN 1 AYLIK DİPTEN DÖNDÜ!
ALTIN 1 AYLIK DİPTEN DÖNDÜ!
Yükselişin devamı için bu seviye kritik
YENİ MODA
YENİ MODA "KÂRDAN YÜZDE"
Batrakov, Leao ve Deniz Gül'e "özel" madde
NAMAZDA KEDİYİ TEKMELEDİ!
NAMAZDA KEDİYİ TEKMELEDİ!
Erzurum'da camide skandal hareket
ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT!
ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT!
Motorin ve benzine zam geliyor
BATIK GEMİ ARANIYOR!
BATIK GEMİ ARANIYOR!
Faciada soruşturma derinleşiyor
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Manavgat'ta motosiklet kazası kamerada! Sürüklenen baba-oğul hem yaralandı hem de 16 bin lira ceza yedi
Manavgat'ta motosiklet kazası kamerada! Sürüklenen baba-oğul hem yaralandı hem de 16 bin lira ceza yedi
Kaydet
Görüntüleri Selçuk Bayraktar paylaştı! Hedefi tam isabetle vurdu
Görüntüleri Selçuk Bayraktar paylaştı!
Kaydet
Sınıf kura sonuç sorgulama... 1. ve 5. sınıf öğrencileri için sınıf/şube belirleme kuraları açıklandı
Sınıf kura sonuç sorgulama... 1. ve 5. sınıf öğrencileri için sınıf/şube belirleme kuraları açıklandı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.