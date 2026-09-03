Denizde can verenlerin ahiretteki hali! Prof. Dr. Ramazan Ayvallı Hoca cevaplıyor

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı Hoca ile canlı yayın programımız bugün 16.00'da başlıyor. Dijital abonelerden gelen özel soruları cevaplayan Ayvallı, gündemi İslam kaynaklarının penceresinden değerlendirecek.

Kafanda bir soru varsa, yalnız değilsin!

İslam’ı anlamaya çalışırken aklımıza takılanlar…

Gündemde yaşanan olaylar…

İslam tarihine dair cevap aradığımız sorular…

Bugünün dünyasında Müslümanların yaşadıkları…

Sormaya cesaret edilemeyen sorular…

Hepsini ilahiyatçı yazar Prof. Dr. Ramazan Ayvallı Hoca ile konuşuyoruz.

Bu programda yalnızca geçmişi değil, bugünü ve geleceği de konuşuyoruz.

İslam’ın hayatımıza, düşüncelerimize, dünyayı anlamlandırma halimize ne söylediğini; tarih, gündem, kültür ve hayat üzerinden ele alıyoruz.

Bazen bir sorunun cevabını arayacağız, bazen bildiğimizi yeniden tekrarlayacağız, bazen de bugünden geçmişe uzanan bir meselenin izini süreceğiz.

Senin de soracak bir sualin varsa 16.00'da Turkiyegazetesi.com.tr canlı yayınında buluşalım.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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