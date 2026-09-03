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Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisi aranıyor!

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Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisi aranıyor!

Silivri açıklarında ALSU isimli tanker ile 4 bin 199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi çarpışmıştı. Kazanın ardından batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin bulunduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları gece saatlerinde de devam etti. Haber alınamayan 10 kişilik mürettebatın akrabaları ve yakınlarına düzenli olarak bilgi aktarılırken, kazayla ilgili soruşturma derinleştirildi.

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Dün gece saat 03.00 sıralarında, Kocaeli'nden Aliağa'ya seyreden boş durumdaki ALSU isimli tanker ile İskenderun’dan Karadeniz Ereğli’ye 4 bin 199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisinin Silivri’ye yaklaşık 18 mil uzaklıkta çarpışmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları gece saatlerinde de devam etti.

Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisi aranıyor!
Başlık ResmiSilivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisi aranıyor!

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gece saatlerinde Silivri'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından oluşturulan kriz merkezinde çalışmalar anlık konum ve anlık sinyal olarak takip ediliyor. Çalışmalara Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Kuvvetleri, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak, bir de denizin altında arama yapan Deniz Kuvvetleri'ne ait gemi de katılıyor.

Çarpışmadan hasar almadan kurtulan ALSU isimli ticari gemi Silivri açıklarında bekletiliyor
Başlık ResmiÇarpışmadan hasar almadan kurtulan ALSU isimli ticari gemi Silivri açıklarında bekletiliyor

KAYIP MÜRETTEBATIN AİLELERİNE BİLGİ VERİLİYOR

Silivri Kaymakamlığı koordinesinde, ilgili kurum ve kuruluşların desteğiyle çalışmalar devam ettirilirken, haber alınamayan 10 kişilik mürettebatın akrabaları ve yakınları da süreç hakkında düzenli olarak bilgilendiriliyor.

Öte yandan kazaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin 27 Ağustos'ta İskenderun Limanı'ndan ayrılışının görüntüsü
Başlık Resmi'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin 27 Ağustos'ta İskenderun Limanı'ndan ayrılışının görüntüsü

İKİ GEMİNİN DE KAYITLARI İNCELENECEK

Soruşturma kapsamında her iki geminin armatör ve işletici şirketleri ile şirket yetkililerine ilişkin bilgilerin temin edildiği, olayın aydınlatılmasına yönelik kayıt, belge ve dijital verilerin ilgili şirketlerden alınması için gerekli talimatların verildiği bildirildi. ALSU gemisinin seyir, rota ve manevra bilgileri, köprüüstü ve makine kayıtları, VDR (Sefer Veri Kaydedicisi), ECDIS ve AIS/GPS verileri, jurnal ve manevra defterleri, sefer planı, mürettebat ve vardiya çizelgeleri, gemi ve klas sertifikaları, yük kayıtları ile fotoğraf ve video kayıtlarının da soruşturma kapsamında muhafaza altına alınması istendi. İstanbul Bölge Liman Başkanlığı’ndan her iki gemiye ait sicil belgeleri, sertifikalar, klas belgeleri, liman devleti kontrol raporları ve idari tahkikat dosyası talep edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden ise olaydan önceki 12 saati de kapsayacak şekilde gemilere ait VHF/telsiz haberleşmeleri, gemiler ile Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) arasındaki telsiz görüşmeleri ile radar, rota, hareket ve manevra kayıtlarının gönderilmesi istendi.

BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Kusur durumuna ilişkin ön rapor hazırlanması amacıyla gemi kaptanı ve gemi inşaat mühendisliği alanlarında bilirkişiler görevlendirildi. Bilirkişilerin, Silivri’deki limana çekilmekte olan ALSU gemisi üzerinde ve kaza mahallinde inceleme yapabilmeleri için bölgeye intikalleri sağlandı. Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığı bölgede deniz derinliğinin yaklaşık 800 ile bin 100 metre arasında olduğu değerlendirildi. Derinlik nedeniyle geminin ve enkaz alanının tespiti, deniz tabanında tarama ve inceleme yapılması ile delillerin elde edilmesi amacıyla bu derinlikte çalışma yapabilecek teknik imkanların belirlenmesi ve temini için araştırma ve koordinasyon çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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TELSİZ KAYITLARI DA İSTENDİ

Olayın ardından ALSU ve Tuğberk İmamoğlu gemilerinin kaptanları arasında yapıldığı belirtilen bazı telsiz görüşmelerinin medya ve açık kaynaklarda yayımlandığı görülmesi üzerine söz konusu kayıtların henüz resmi makamlar aracılığıyla soruşturma dosyasına ulaşmadığı, görüşmelerin asıl ve bütün halinin temin edilmesi amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden her iki gemiye ait VHF/telsiz ve VTS haberleşme kayıtlarının istendiği bildirildi. Soruşturma dosyasına, Sahil Güvenlik unsurları ile ALSU gemisi arasında olay sonrasında gerçekleştirilen telsiz görüşmelerinin kayıtlarının da alındığı ve görüşmelerin incelenerek tutanak altına alındığı belirtildi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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