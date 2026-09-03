Erzincan yaylaları beyaza büründü! Sebebi kar değil

Erzincan'ın yaylalarında etkili olan dolu ve sağanak, çadırlarda hayatını devam ettiren tulum peyniri üreticilerine zor anlar yaşattı.

Erzincan'ın yüksek kesimlerindeki yaylalarda aniden bastıran dolu ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

ÜRETİCİLER ZOR ANLAR YAŞADI

Şiddetli dolu yağışının ardından yaylalarda kısa sürede su baskınları meydana gelirken, peynir üreticilerinin barınma ve üretim amacıyla kullandığı çadırları su bastı. Çevrede biriken sular nedeniyle üreticiler zor anlar yaşadı.

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HAYVANLAR DA OLUMSUZ ETKİLENDİ

Yağıştan küçükbaş hayvanlar da olumsuz etkilendi. Yağmur ve dolu nedeniyle ıslanan hayvanların soğuk hava nedeniyle zarar görmemesi için üreticiler yoğun çaba gösterdi.

Üreticiler, bir yandan hayvanlarını korumaya çalışırken diğer yandan çadırlara dolan suyu tahliye etmek için uğraştı. Yaylalarda zorlu şartlar altında hayvancılık ve tulum peyniri üretimi yapan üreticiler, aniden bastıran dolu yağışının kendilerini hazırlıksız yakaladığını belirtti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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