Masterchef'te dün akşam kazanan takım ve 3. ve 4. eleme adayları belli oldu. Türkiye 2026'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu 2 Eylül Çarşamba akşamı oynandı. Takım mücadelesinin ardından bireysel dokunulmazlık ve eleme oylaması yapılırken haftanın 3. ve 4. eleme adayları da netleşti. Son bölümde dokunulmazlığı hangi takımın kazandığı ve MasterChef eleme potasında kimlerin olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor.

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın eleme süreci ikinci dokunulmazlık oyunuyla devam etti. Eyyüp Can'ın kaptanlığındaki mavi takım ile Cansu'nun kaptanlığındaki kırmızı takım bir kez daha karşı karşıya gelirken gecenin sonunda potaya iki yeni isim eklendi.

MASTERCHEF'TE DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?

MasterChef'te 2 Eylül 2026 Çarşamba akşamı oynanan haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda Eyyüp Can'ın kaptanlığındaki mavi takım dokunulmazlığı alırken, Cansu'nun kaptanlığındaki kırmızı takım bireysel dokunulmazlık mücadelesine kaldı. Böylece eleme potasına gidecek yeni isimler kırmızı takım içinden belirlendi.

Masterchef'te dün akşam kim kazandı, eleme potasına kim gitti? 3. ve 4. eleme adayı belli oldu

Takım oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bu kez bireysel dokunulmazlığı kazanmak için yeniden tezgah başına geçti. Gecenin sonunda şeflerin değerlendirmesiyle Armağan bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Armağan'ın elde ettiği avantajla haftanın üçüncü eleme adayını belirledi.

Masterchef'te dün akşam kim kazandı, eleme potasına kim gitti? 3. ve 4. eleme adayı belli oldu

MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık gecesinin ardından Şükran ve Emre eleme potasına gitti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Armağan, kendisine verilen seçim hakkıyla Şükran'ı haftanın 3. eleme adayı olarak belirledi. Ardından kırmızı takımda yapılan oylamada en fazla adı çıkan yarışmacı Emre oldu ve 4. eleme adayı olarak potaya gönderildi.

Masterchef'te dün akşam kim kazandı, eleme potasına kim gitti? 3. ve 4. eleme adayı belli oldu

Böylece 2 Eylül gecesinin ardından MasterChef'te haftanın eleme potasında Muhammed, Koray, Şükran ve Emre yer aldı. İlk iki eleme adayı 1 Eylül'deki dokunulmazlık oyununun ardından belirlenmişti.

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