Beşiktaş'tan ortaya Raskin! Kara Kartal rota'yı İskoçya'ya kırdı

Rios’un ayak sürümesi üzerine Rangers’ın Belçikalı oyuncusu için görüşmeler başladı. 28 milyon avro isteyen İskoç kulübü ile fiyat indirimi için sıkı pazarlık var. Raskin olmazsa alternatif Breno Bidon.

Beşiktaş’ta transfer döneminin son günlerinde hareketlilik iyice arttı. Pape Matar Sarr’ın Juventus’la anlaşması, Marc Casado’nun Deportivo’yu tercih etmesi, Richard Rios’un da kararını bir türlü vermemesi üzerine rota Nicolas Raskin’e döndü.

Geçen sezon da Beşiktaş’ın gündemine gelen Belçikalı orta saha oyuncusunun transferinde önemli bir aşamaya gelindi. Rangers bonservis için 28 milyon avroda diretiyor. Beşiktaş masada indirim pazarlığı yapıyor. Orta noktada buluşulması bekleniyor. Raskin’le de el sıkışılmak üzere. Futbolcu bugün gelebilir.

BIDON’A 23 MİLYON AVRO

Raskin, 2023 yılında Standard Liege’den Rangers’a transfer olmuş ve İskoç ekibinde önemli bir rol üstlenmişti. Raskin için yaz döneminde Avrupa’dan birçok kulübün ilgisi bulunuyordu. Son dakikada bir aksilik olmazsa futbolcu Kartal olacak. Fakat yönetimin alternatif planı da cepte: Breno Bidon... Corinthians’a oyuncu için 23 milyon avroluk teklif yapıldı ve haber bekleniyor. Brezilya kulübü teklife sıcak. 2029 yılına kadar Corinthians’ta sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Brezilya temsilcisinde 141 maça çıktı ve 6 gol, 4 asistlik katkı verdi.

İSTATİSTİKLERDE ZİRVEDE

Geçen sezon 6 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Nicolas Raskin, İskoçya Ligi’nde 10’dan fazla gole katkı sağlayan oyuncular arasında en fazla isabetli pas yapan (1.613), en yüksek pas yüzdesine ulaşan (Yüzde 86), en fazla ikili mücadele kazanan (211) ve en fazla top kapan (51) isim olarak dikkati çekti.

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