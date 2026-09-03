Üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından istediği bölüme yerleşemeyen öğrenciler için yurt dışında eğitim seçenekleri gündeme geldi. Balkan ülkeleri, daha uygun eğitim ve yaşam maliyetleriyle öne çıkarken uzmanlar, tercih öncesinde üniversitenin YÖK tarafından tanınması ve denklik şartlarının mutlaka kontrol edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Üniversite tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Kesin yerleştirmelerin ardından istediği bölüme yerleşemeyen ya da herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler için yeni bir tercih dönemi başlayacak. Bu öğrencilerin son yıllarda değerlendirdiği seçeneklerden biri de yurt dışında üniversite eğitimi.

Yurt dışında eğitim denildiğinde ailelerin karşısına yalnızca İngiltere, ABD veya yüksek eğitim ve yaşam maliyetleriyle öne çıkan Avrupa ülkeleri çıkmıyor.

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Türkiye’ye coğrafi ve kültürel olarak yakın Balkan ülkeleri de özellikle bütçesini gözeten aileler için alternatif oluşturuyor. Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, Türkiye’den gelen öğrencilerin en çok mühendislik, eczacılık ve diş hekimliği bölümlerine ilgi gösterdiğini belirtti.

Yurt dışı eğitimde ulaşılabilir maliyet arayışı: Balkan ülkeleri son yıllarda alternatif oldu

Sunar, burs imkânları ile Türkiye’deki vakıf üniversitelerine kıyasla daha uygun eğitim ve yaşam maliyetlerinin tercihleri etkilediğini söyledi. Kuzey Makedonya’nın Türkiye’ye yakınlığı ve ortak kültürel bağların öğrencilerin yeni bir ülkeye uyumunu kolaylaştırdığını ifade eden Sunar, üniversitede oryantasyon süreçlerine önem verdiklerini kaydetti.

Yurt dışı eğitimde ulaşılabilir maliyet arayışı: Balkan ülkeleri son yıllarda alternatif oldu

Yurt dışında üniversite tercihinde yalnızca eğitim ücretlerinin değil, üniversitenin YÖK tarafından tanınması ve denklik şartlarının da dikkate alınması gerekiyor. Uzmanlar, “tanınma” ile “denklik” kavramlarının aynı anlama gelmediğine dikkat çekerken, öğrencilerin kayıt öncesinde tercih edecekleri bölüme ilişkin güncel YÖK şartlarını mutlaka incelemesi gerektiğini belirtiyor.

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