Öğretmenlerin yeni eğitim-öğretim yılı hazırlık ödeneği belli oldu. MEB tarafından 8 bin 665 TL olarak belirlenen ödeme, 1 milyon 70 binden fazla öğretmene verilecek. Böylece ödenek son üç yılda yaklaşık 6 kat artmış oldu.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlere ödenecek öğretim yılına hazırlık ödeneği artırıldı.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, öğretmenlere her eğitim öğretim yılında bir defaya mahsus verilen hazırlık ödeneği 8 bin 665 TL olarak belirlendi.

Öğretmenlere 8 bin 665 TL hazırlık ödeneği: Son 3 yılda 6 kat artış yapıldı

2023’te 1.400 TL olan ödenek, son üç yılda yaklaşık 6 kat arttı. Ödenekten, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında yer alan kadrolarda fiilen görev yapan öğretmenler yararlanabilecek.

Öğretmenlere 8 bin 665 TL hazırlık ödeneği: Son 3 yılda 6 kat artış yapıldı

Yeni düzenleme kapsamında 1 milyon 70 binden fazla öğretmene hazırlık ödeneği verilmesi bekleniyor.

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