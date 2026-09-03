Şanlıurfa'da yüzlerini puşilerle kapatan grup, trafo merkezini basarak elektrik şebekesine müdahale etti. Hatta enerji bulunmaması faciayı engelledi. Söz konusu hatlarda borçluluk oranının yüzde 94 olduğu belirlendi.

Daha önce personelleri taşlı, sopalı saldırılara uğrayan Dicle Elektrik’in Viranşehir ilçesindeki Yaz Güneşi Trafo Merkezine, yüzleri puşi ve giysilerle kapalı kişiler tarafından baskın gerçekleştirildi.

Tesiste görev yapan güvenlik görevlisini etkisiz hâle getiren saldırganların hedefinin kaçak elektrik kullanmak olduğu iddia edildi.

Yüksek gerilimin bulunduğu tesise izinsiz giren kişiler, tarımsal sulama abonelerine enerji sağlayan Sufra ve Beş Mağara fiderlerine müdahale ederek hayatlarını ve bölgenin enerji arzını tehlikeye attı. Trafo merkezine yapılan baskın ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Yüzlerini gizlediler, trafoyu bastılar

Yüzlerini çeşitli giysilerle kapatan kişilerin güvenlik görevlisini etkisiz hâle getirdiği, ardından tesise girerek elektrik şebekesine müdahale ettiği görüntülere yansıdı.

Yüzlerini gizlediler, trafoyu bastılar

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İlgili görüntüler olayın sorumlularının belirlenmesi hedefiyle yetkili mercilere teslim edildi ve baskın yapan kişiler hakkında yasal süreç başlatıldı.

Yüzlerini gizlediler, trafoyu bastılar

Yetkisiz kişilerin elektrik şebekesine müdahale ettiği sırada hatta enerji bulunmaması, muhtemel bir facianın önüne geçti. Sufra ve Beş Mağara fiderlerinden enerji alan toplam 398 abonenin 376’sının elektrik borcu bulunduğu, borcu olmayan abone sayısının ise 22 olduğu belirlendi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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